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*Elvenking*



7 ноя 2017 : 		 Новое видео ELVENKING

23 окт 2017 : 		 Новая песня ELVENKING

6 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

24 сен 2017 : 		 Новый альбом ELVENKING выйдет в ноябре

3 дек 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

19 ноя 2015 : 		 Фрагмент нового DVD ELVENKING

12 ноя 2015 : 		 Концертный релиз ELVENKING выйдет в декабре

12 фев 2015 : 		 Видео с текстом ELVENKING

6 май 2014 : 		 Новая песня ELVENKING

29 апр 2014 : 		 Новое видео ELVENKING

6 апр 2014 : 		 Трек-лист нового альбома ELVENKING

5 мар 2014 : 		 Обложка нового альбома ELVENKING

4 мар 2014 : 		 AMANDA SOMERVILLE на новом альбоме ELVENKING

24 фев 2014 : 		 Трейлер нового альбома ELVENKING

11 дек 2013 : 		 ELVENKING начнут запись в декабре

13 сен 2012 : 		 Новое видео ELVENKING

1 авг 2012 : 		 Видео с текстом от ELVENKING

20 июл 2012 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

24 май 2012 : 		 JON OLIVA на новом альбоме ELVENKING

3 май 2012 : 		 ELVENKING сменили басиста

13 янв 2012 : 		 ELVENKING начнут запись в феврале

17 июл 2011 : 		 ELVENKING начинают работу над альбомом

4 май 2011 : 		 Из ELVENKING ушел ударник

10 янв 2011 : 		 Новое видео ELVENKING

6 сен 2010 : 		 Новое видео ELVENKING

23 авг 2010 : 		 Детали изданий нового альбома ELVENKING

5 авг 2010 : 		 Дата выхода нового альбома ELVENKING

23 июл 2010 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ELVENKING

15 июл 2010 : 		 Новая песня ELVENKING

4 июн 2010 : 		 Новый альбом ELVENKING проходит сведение

19 мар 2010 : 		 ELVENKING начнут запись в эти выходные

10 фев 2010 : 		 ELVENKING начнут запись в марте

8 дек 2009 : 		 ELVENKING закончили предварительную работу над 5 новыми песнями

27 сен 2009 : 		 ELVENKING представили сессионого скрипача

24 мар 2009 : 		 Гитарист ELVENKING был вынужден отказаться от выступлений

17 янв 2009 : 		 Новый участник в ELVENKING

13 янв 2009 : 		 ELVENKING записали оркестровую версию "Rouse Your Dream"

29 авг 2008 : 		 ELVENKING завершают работу над акустическим альбомом

26 май 2008 : 		 ELVENKING отправятся в студию в июне

30 авг 2007 : 		 Анонсирована дата выхода нового альбома ELVENKING

13 авг 2007 : 		 Новое видео от ELVENKING

13 июл 2007 : 		 Семплы с нового альбома ELVENKING

7 июн 2007 : 		 Название, треклист и обложка нового альбома ELVENKING

19 май 2007 : 		 ELVENKING готовят новый альбом

11 апр 2007 : 		 ELVENKING завершили работу над новым альбомом

6 апр 2007 : 		 ELVENKING записали новый альбом

5 фев 2007 : 		 Гитарист KING DIAMOND сыграет на альбоме ELVENKING

8 ноя 2006 : 		 ELVENKING отправятся в студию на этой неделе

7 окт 2006 : 		 Подробности о новом альбоме ELVENKING

6 дек 2005 : 		 ELVENKING: подробности о третьем альбоме

5 окт 2005 : 		 ELVENKING: в записи нового альбома примет участие фронтмен DESTRUCTION

15 июн 2005 : 		 ELVENKING начали микшировать альбом

27 апр 2005 : 		 ELVENKING : вести из студии

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Новое видео ELVENKING

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"Invoking the Woodland Spirit", новое видео группы ELVENKING, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Secrets of the Magick Grimoire", выходящего 10 ноября на AFM Records.



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