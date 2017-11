сегодня



Новый альбом LEAVES' EYES выйдет зимой Новый альбом LEAVES' EYES будет называться "Sign of the Dragonhead". Он увидит свет 12 января 2018 года на AFM Records.



Альбом записан под руководством мастермайнда группы Alexander'а Krull'а в студии Mastersound. Автор обложки Stefan Heilemann (Lindemann, Epica, Kamelot).



Коллектив обещает, что вы услышите эпические металлические гимны, великолепные хоровые партии, мощные и мелодичные номера. В записи альбома принимали участие вокальный ансамбль London Voices ("Властелин Колец", "Звездные Войны"), Виктор Смольский и другие музыканты — исполнители фольклорной, классической музыки, перкуссионисты. Тематика работы, как обычно, связана с норвежской мифологией и сагами о викингах.



Трек-лист:

1. Sign Of The Dragonhead

2. Across The Sea

3. Like A Mountain

4. Jomsborg

5. Völva

6. Riders On The Wind

7. Fairer Than The Sun

8. Shadows In The Night

9. Rulers Of Wind And Waves

10. Fires In The North

11. Waves Of Euphoria



Бонусы Digibook-издания:

12. Beowulf

13. Winter Nights



Трек-лист инструментального CD-Digibook-издания:

1. Sign Of The Dragonhead (Instrumental)

2. Across The Sea (Instrumental)

3. Like A Mountain (Instrumental)

4. Jomsborg (Instrumental)

5. Völva (Instrumental)

6. Riders On The Wind (Instrumental)

7. Fairer Than The Sun (Instrumental)

8. Shadows In The Night (Instrumental)

9. Rulers Of Wind And Waves (Instrumental)

10. Fires In The North (Instrumental)

11. Waves Of Euphoria (Instrumental)





