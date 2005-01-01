Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
OZZY OSBOURNE: «Я трезв уже пять лет»
[62]
SABATON и KREATOR поедут в совместный тур
[34]
Новое видео ANNIHILATOR
[31]
У гитариста METALLICA уже больше 500 идей
[26]
Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го»
[21]
все новости группы
Nickelback
11 ноя 2017
:
NICKELBACK возвращаются в Лас-Вегас
10 сен 2017
:
AVRIL LAVIGNE присоединилась на сцене к NICKELBACK
20 июн 2017
:
CHAD KROEGER: «STONE SOUR — это NICKELBACK-лайт»
15 июн 2017
:
NICKELBACK в акустике
12 июн 2017
:
Новое видео NICKELBACK
2 июн 2017
:
Новая песня NICKELBACK
19 май 2017
:
NICKELBACK переиздают три альбома на виниле
5 май 2017
:
Вокалист NICKELBACK о новом альбоме
28 апр 2017
:
Видео с текстом от NICKELBACK
20 апр 2017
:
Новое видео NICKELBACK
15 мар 2017
:
Альбом NICKELBACK стал бриллиантовым
15 фев 2017
:
Как ARNOLD SCHWARZENEGGER поссорился с NICKELBACK
3 фев 2017
:
Видео с текстом от NICKELBACK
26 янв 2017
:
NICKELBACK на BMG
6 дек 2016
:
Полицейский принёс извинения NICKELBACK
24 авг 2016
:
Кавер-версия DON'a HENLEY от NICKELBACK
11 апр 2016
:
Ненависть к NICKELBACK стала предметом научного труда
26 янв 2016
:
NICKELBACK начали работу над альбомом
15 янв 2016
:
NICKELBACK подали ответный иск к страховой компании
3 сен 2015
:
Вокалист NICKELBACK расстался с Avril Lavigne
15 авг 2015
:
NICKELBACK отменили все даты на 2015 год
26 июн 2015
:
Новое видео NICKELBACK
26 июн 2015
:
Новое видео NICKELBACK
24 июн 2015
:
Вокалисту NICKELBACK предстоит операция
4 мар 2015
:
Новое видео NICKELBACK
19 фев 2015
:
Американец обрёк себя на неделю записей NICKELBACK ради благотворительности
18 фев 2015
:
Видео с текстом от NICKELBACK
21 ноя 2014
:
NICKELBACK в Jimmy Kimmel Live
20 ноя 2014
:
Вокалист NICKELBACK: «JAMES HETFIELD думает, что весь мир его ненавидит»
11 ноя 2014
:
Вокалист NICKELBACK о слухах
10 окт 2014
:
Вокалист NICKELBACK о кампании по запрету выступления группы в Лондоне
7 окт 2014
:
Мужчина начал кампанию по запрету выступления NICKELBACK в Лондоне
25 сен 2014
:
Детали нового альбома NICKELBACK
20 сен 2014
:
Вокалист NICKELBACK расстается с Аврил Лавин?
15 сен 2014
:
Видео с текстом от NICKELBACK
5 сен 2014
:
Новое видео NICKELBACK
28 авг 2014
:
Новый альбом NICKELBACK выйдет в ноябре
20 авг 2014
:
Видео с текстом от NICKELBACK
16 авг 2014
:
NICKELBACK на REPUBLIC RECORDS
24 сен 2013
:
Профессиональное видео всего выступления NICKELBACK
19 авг 2012
:
Новое видео NICKELBACK
30 мар 2012
:
Новое видео NICKELBACK
10 ноя 2011
:
Новое видео NICKELBACK
15 окт 2011
:
Обложка и трек-лист нового альбома NICKELBACK
27 сен 2011
:
Два новых трека NICKELBACK
12 сен 2011
:
Новый альбом NICKELBACK выйдет в ноябре
25 апр 2006
:
NICKELBACK: Концертное видео "Side Of A Bullet" в сети
6 авг 2005
:
NICKELBACK почтут память Dimebag Darrell'а на новом альбоме
сегодня
NICKELBACK
возвращаются в Лас-Вегас
Почти после семи лет отсутствия в Лас-Вегасе, NICKELBACK вернутся в The Joint в Hard Rock Hotel & Casino с пятью выступлениями в феврале и марте: 23,24,27, 2 и 3 соответственно.
+0
-2
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 233
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).