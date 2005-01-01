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NICKELBACK возвращаются в Лас-Вегас Почти после семи лет отсутствия в Лас-Вегасе, NICKELBACK вернутся в The Joint в Hard Rock Hotel & Casino с пятью выступлениями в феврале и марте: 23,24,27, 2 и 3 соответственно.















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