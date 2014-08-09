7 ноя 2017



Концерт METALLICA в прямом эфире Выступление группы METALLICA на благотворительном концерте рамках Band Together Bay Area девятого ноября будет показано в прямом эфире на официальном сайте группы, YouTube-канале и Facebook-странице. В выступлении также примут участие G-Eazy и DAVE MATTHEWS BAND. Все собранные средства будут направлены в адрес пострадавшим от пожаров в Калифорнии.



Kirk Hammett чуть не потерял дом из-за этих пожаров: «Огонь остановился буквально у ворот моего дома. Это очень страшно».















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