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DOKKEN о новом альбоме DOKKEN DOKKEN планируют в начале следующего года оказаться в студии, где приступят к записи нового альбома, предварительный выход которого намечен на лето.



«Мы почти год в дороге, так что в январе — феврале завяжем с этим — у нас всего несколько концертов — и начнём сочинять. И Chris только что закончил монтаж нашего видео из Японии. Мы закончим всё это и потом начнём просто сочинять и обмениваться риффами и идеями, которые лягут в основу нового альбома, выход которого намечен на лето следующего года».



Относительно возможного музыкального направления новой пластинки Don сказал:



«Никаких правил. Неинтересно просто писать типичный материал, мы просто сочиняем то, что идёт от души. Мы сочиняем то, что чувствуем. И сейчас в мире творится столько всего с этим безумным президентом. У нас нет недостатка в темах».



























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