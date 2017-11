сегодня



MEGADETH начали сбор идей Басист MEGADETH David Ellefson подтвердил в интервью "The Right To Rock", что группа приступила к работе над новым материалом.



«Мы начали работу над новым диском. Работа означает, что мы собираем идем и пишем тексты — просто начали процесс. И сейчас, когда наши гастроли подходят к концу, — у нас осталось ещё четыре шоу в Южной Америке в начале ноября, после чего берём паузу и начинаем готовиться к Новому Году. И уже есть кое-какие даты на следующий год, мы обсуждаем их, но много времени у нас уйдёт и на сочинение и запись новой пластинки».















