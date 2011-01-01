Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
OZZY OSBOURNE: «Я трезв уже пять лет»
[50]
SABATON и KREATOR поедут в совместный тур
[31]
Новое видео ANNIHILATOR
[29]
Новое видео TRIVIUM
[29]
Видео с текстом от BEAST IN BLACK
[13]
все новости группы
Ghost
7 ноя 2017
:
Статуэтка GHOST выйдет зимой
4 окт 2017
:
Последнее шоу PAPA EMERITUS III
3 окт 2017
:
GHOST готовы сменить папу
18 сен 2017
:
Новый альбом GHOST выйдет весной
25 авг 2017
:
Новое видео GHOST
20 авг 2017
:
Меня зовут TOBIAS FORGE и я главный в GHOST
10 июл 2017
:
Лидер GHOST: «IRON MAIDEN оказали на меня сильное влияние»
15 июн 2017
:
Лидер GHOST появится без маски
13 июн 2017
:
GHOST начнут запись летом
5 июн 2017
:
Видео с выступления GHOST
20 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
18 апр 2017
:
Видео полного выступления GHOST
12 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
4 апр 2017
:
Видео с выступления GHOST
30 мар 2017
:
Вокалист GHOST упал со сцены
29 мар 2017
:
Видео с выступления GHOST
26 мар 2017
:
Новый состав GHOST выступил впервые
3 мар 2017
:
Бывший участник GHOST раскрыл свое имя
1 мар 2017
:
GHOST выиграли шведскую Грамми
21 ноя 2016
:
Успехи GHOST
3 ноя 2016
:
Новый альбом GHOST будет более мрачным
31 окт 2016
:
Видео с выступления GHOST
18 окт 2016
:
Новое видео GHOST
14 окт 2016
:
Новый альбом GHOST выйдет осенью 2017 года
6 окт 2016
:
GHOST работают над новым материалом
29 сен 2016
:
Успехи в чартах GHOST
19 сен 2016
:
Видео с выступления GHOST
17 сен 2016
:
Новое видео GHOST
14 сен 2016
:
Трейлер нового ЕР GHOST
12 сен 2016
:
Новая песня GHOST
23 июн 2016
:
Профессиональное видео полного выступления GHOST
26 май 2016
:
GHOST завершили работу над ЕР
23 май 2016
:
Акустика от GHOST
13 май 2016
:
GHOST выпустят новый EP летом
9 май 2016
:
GHOST хотят собирать стадионы
2 май 2016
:
Акустика от GHOST
1 май 2016
:
GHOST никогда не выступят без масок
28 апр 2016
:
Видео с выступления GHOST
5 апр 2016
:
Фирменное вино от GHOST поступило в продажу в Швеции
3 мар 2016
:
Видео с выступления GHOST
25 фев 2016
:
GHOST получили Грэммис
16 фев 2016
:
GHOST получили Грэмми
11 фев 2016
:
Видео с выступления GHOST
7 фев 2016
:
GHOST в акустике
3 фев 2016
:
Музыкант GHOST: «Большая честь быть номинированным на Грэмми»
8 дек 2015
:
Видео с выступления GHOST в Париже
28 ноя 2015
:
Колыбельные от GHOST
24 ноя 2015
:
GHOST думают о записи нового ЕР
16 ноя 2015
:
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2015
:
Видео с выступления GHOST
10 ноя 2015
:
Видео с текстом от GHOST
31 окт 2015
:
GHOST в 'The Late Show With Stephen Colbert'
27 окт 2015
:
Акустика от GHOST
21 окт 2015
:
Акустика от GHOST
11 окт 2015
:
Вокалист GHOST без грима?
5 окт 2015
:
Акустика от GHOST
22 сен 2015
:
Новая песня GHOST
16 сен 2015
:
Музыкант GHOST не расстроился от того, что гитарист SLAYER счёл их музыку "говном"
14 сен 2015
:
Новое видео GHOST
8 сен 2015
:
GHOST на французском телевидении
2 сен 2015
:
Акустика от GHOST
1 сен 2015
:
Видео полного выступления GHOST
25 авг 2015
:
GHOST в акустике
22 авг 2015
:
Музыкант GHOST считает, что многим слушателям интересны реальные имена членов группы
19 авг 2015
:
GHOST в акустике
17 авг 2015
:
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
7 авг 2015
:
Новая песня GHOST
1 авг 2015
:
Новая песня GHOST
24 июл 2015
:
Музыкант GHOST: «Религия — большая проблема современного общества»
17 июл 2015
:
Новая песня GHOST
17 июл 2015
:
Представление нового вокалиста GHOST
16 июл 2015
:
Музыкант GHOST: «Мы отправились в студию с целью создать лучший альбом»
22 июн 2015
:
GHOST исполнили новые песни
9 июн 2015
:
GHOST исполнили новую песню
8 июн 2015
:
Новое видео GHOST
4 июн 2015
:
GHOST исполнили новые треки
1 июн 2015
:
Новая песня GHOST
29 май 2015
:
Трек-лист и обложка нового альбома GHOST
11 май 2015
:
Новый альбом GHOST выйдет в августе
15 апр 2015
:
GHOST нашли нового вокалиста
9 окт 2014
:
Видео с выступления GHOST
28 сен 2014
:
Видео с выступления GHOST
15 июл 2014
:
Видео полного выступления GHOST
9 июл 2014
:
Видео полного выступления GHOST
8 июл 2014
:
Видео с выступления GHOST
7 июл 2014
:
GHOST о фото, размещенном лидером BEHEMOTH
2 июн 2014
:
Видео с выступления GHOST
15 апр 2014
:
Документальные съемки GHOST
21 фев 2014
:
GHOST получили GRAMMIS
12 фев 2014
:
GHOST без грима
22 янв 2014
:
На новом альбоме GHOST будет меньше вокала
19 янв 2014
:
GHOST получили награду P3 GULD
10 дек 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
26 ноя 2013
:
Видео с выступления GHOST
13 ноя 2013
:
Новый ЕР GHOST доступен для прослушивания
11 окт 2013
:
Новый ЕР GHOST выйдет в ноябре
26 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
22 сен 2013
:
Профессиональное видео c выступления GHOST
12 сен 2013
:
Документальное видео о GHOST
11 июл 2013
:
Бикини от GHOST
7 июл 2013
:
Видео с выступления GHOST
3 июл 2013
:
Новое видео GHOST
16 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
12 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
6 июн 2013
:
Видео с выступления GHOST
23 май 2013
:
Видео полного концерта GHOST
16 апр 2013
:
Видео с выступления GHOST
10 апр 2013
:
GHOST: «Мы никогда-никогда-никогда не будем называть себя GHOST B.C.»
10 апр 2013
:
Новый альбом GHOST доступен для прослушивания
8 апр 2013
:
Новая песня GHOST
4 апр 2013
:
Видео с выступления GHOST
31 мар 2013
:
Выход нового альбома GHOST отложен
31 мар 2013
:
GHOST исполнили новую песню
27 мар 2013
:
Новое видео GHOST B.C.
13 мар 2013
:
Новая песня GHOST
21 фев 2013
:
Обложка нового альбома GHOST
20 фев 2013
:
Новое видео GHOST B.C.
5 фев 2013
:
GHOST изменят имя по «юридическим причинам»
21 янв 2013
:
GHOST исполнили новую песню на TV
20 янв 2013
:
Кавер-версия ABBA от GHOST
16 янв 2013
:
DAVE GROHL в кавер-версии ABBA от GHOST
25 дек 2012
:
GHOST о новом альбоме: "Мы хотели, чтобы он звучал как дорогая запись 1978 года"
21 дек 2012
:
Название и трек-лист нового альбома GHOST
17 дек 2012
:
GHOST представили PAPA EMERITUS II
16 дек 2012
:
Новая песня GHOST
14 июн 2012
:
GHOST: «Хард-рок для тех, у кого самый большой член»
30 апр 2012
:
GHOST: 'Мы любим BEACH BOYS'
1 мар 2012
:
Медиаторы от GHOST
6 фев 2012
:
Видео с выступления GHOST
2 дек 2011
:
Видео полного концерта GHOST
15 авг 2011
:
Профессиональное видео с выступления GHOST
4 июл 2011
:
Видео выступления GHOST
27 июн 2011
:
Видео с выступления GHOST
7 ноя 2017
Статуэтка
GHOST
выйдет зимой
KnuckleBonz, создатели серии статуэток Rock Iconz, открыли пред-заказы на подобный продукт от GHOST — всего будет выпущено 1 666 штук.
+0
-0
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
просмотров: 41
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Сообщений нет
Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).