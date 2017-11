7 ноя 2017



Обложка и трек лист нового альбома LOUDNESS LOUDNESS опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Rise To Glory", выход которого намечен на 26 января на earMUSIC:



01. Soul On Fire

02. I'm Still Alive

03. Go For Broke

04. Until I See The Light

05. The Voice

06. Massive Tornado

07. Kama Sutra (instrumental)

08. No Limits

09. Bad Loser

10. Rise To Glory

11. Rain

12. Who And For Whom















просмотров: 43