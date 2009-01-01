Обложка и трек лист нового альбома SAXON

SAXON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Thunderbolt", выход которого намечен на второе февраля на Militia Guard (Silver Lining Music). продюсером материала вновь был Andy Sneap, ранее сотрудничавший с JUDAS PRIEST, MEGADETH, ACCEPT, TESTAMENT и многими другими, а за оформление отвечал Paul Raymond Gregory:
01. Olympus Rising
02. Thunderbolt
03. The Secret Of Flight
04. Nosferatu (The Vampires Waltz)
05. They Played Rock And Roll
06. Predator
07. Sons Of Odin
08. Sniper
09. A Wizard's Tale
10. Speed Merchants
11. Roadie's Song
12. Nosferatu (Raw Version) (not available on vinyl)
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