7 ноя 2017



Обложка и трек лист нового альбома SAXON SAXON опубликовали обложку и трек-лист нового альбома "Thunderbolt", выход которого намечен на второе февраля на Militia Guard (Silver Lining Music). продюсером материала вновь был Andy Sneap, ранее сотрудничавший с JUDAS PRIEST, MEGADETH, ACCEPT, TESTAMENT и многими другими, а за оформление отвечал Paul Raymond Gregory:



01. Olympus Rising

02. Thunderbolt

03. The Secret Of Flight

04. Nosferatu (The Vampires Waltz)

05. They Played Rock And Roll

06. Predator

07. Sons Of Odin

08. Sniper

09. A Wizard's Tale

10. Speed Merchants

11. Roadie's Song

12. Nosferatu (Raw Version) (not available on vinyl)















