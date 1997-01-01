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Более 60 фанатов были удалены с концерта A PERFECT CIRCLE за фото Более 60 человек были выведены из зала в ходе выступления A PERFECT CIRCLE четвертого ноября в Reading, Pennsylvania, за нарушение запрета на фотографирование.



Все выступления группы в Северной Америке проходят с запретом на съёмку фото и видео и указанием, что нарушившие это правило будут удалены с площадки.







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