8 ноя 2017



Новое видео ANNIHILATOR "For The Demented", новое видео группы ANNIHILATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "For The Demented", выходящего третьего ноября на Neverland Music/Silver Lining Music.















