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*Annihilator*



8 ноя 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

31 окт 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

27 окт 2017 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

27 сен 2017 : 		 Трейлер нового альбома ANNIHILATOR

13 сен 2017 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

7 авг 2017 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR

2 авг 2017 : 		 ANNIHILATOR исполнили новую песню

20 дек 2016 : 		 Акустическое видео ANNIHILATOR

30 ноя 2016 : 		 Трейлер нового релиза ANNIHILATOR

23 ноя 2016 : 		 Новый релиз ANNIHILATOR выйдет зимой

14 ноя 2016 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Жду возвращения в студию!»

1 ноя 2016 : 		 ANNIHILATOR открыли тур

13 сен 2016 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

1 сен 2016 : 		 Фрагмент концертного релиза ANNIHILATOR

24 авг 2016 : 		 Фрагменты концертного релиза ANNIHILATOR

15 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR опубликовали редкую концертную запись

1 июн 2016 : 		 ANNIHILATOR собирают деньги на тур и DVD

10 апр 2016 : 		 ANNIHILATOR разыгрывают гитару

30 дек 2015 : 		 ANNIHILATOR планируют выпуск акустического диска

13 ноя 2015 : 		 Возврат билетов на ANNIHILATOR

13 ноя 2015 : 		 ANNIHILATOR отменили выступления в России

7 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

3 ноя 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR: «Никогда не думал, что буду столько заниматься музыкой!»

27 окт 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR: "Польские и чешские фанаты пели за меня половину материала!"

19 окт 2015 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

6 окт 2015 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

1 окт 2015 : 		 ANNIHILATOR открыли европейский тур

21 сен 2015 : 		 Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания

16 сен 2015 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

31 авг 2015 : 		 EPK от ANNIHILATOR

17 авг 2015 : 		 Видео с текстом от ANNIHILATOR

15 авг 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR был шокирован уходом Dave'a Padden'a

30 июл 2015 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

20 июн 2015 : 		 OSCAR RANGEL возвращается в ANNIHILATOR

5 июн 2015 : 		 Лидер ANNIHILATOR о возвращении к микрофону

3 июн 2015 : 		 Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в сентябре

23 апр 2015 : 		 ANNIHILATOR: новый альбом готов!

9 апр 2015 : 		 Гитарист ANNIHILATOR о новом альбоме: «Он определённо будет отличаться от предыдущих»

26 мар 2015 : 		 Гитарист ANNIHILATOR: «Металл-сцене нужна новая METALLICA»

13 фев 2015 : 		 Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в этом году

29 янв 2015 : 		 ANNIHILATOR выступили с Coburn'ом Pharr'ом

30 дек 2014 : 		 Редкое видео с концерта ANNIHILATOR 1993 года

24 дек 2014 : 		 Вокалист COBURN PHARR присоединится к ANNIHILATOR для выступлений 70000 TONS OF METAL

13 июн 2014 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

21 мар 2014 : 		 Гитарист ANNIHILATOR на MUSIKMESSE

30 янв 2014 : 		 ANNIHILATOR переиздадут последний альбом

14 ноя 2013 : 		 Фанат ANNIHILATOR выступил со своими героями

21 окт 2013 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

20 окт 2013 : 		 ANNIHILATOR попали в автокатастрофу

13 окт 2013 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

18 сен 2013 : 		 Новое видео ANNIHILATOR

29 авг 2013 : 		 Новый альбом ANNIHILATOR доступен для прослушивания

23 авг 2013 : 		 Тизер нового альбома ANNIHILATOR

7 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ANNIHILATOR

2 авг 2013 : 		 EPK от ANNIHILATOR

31 июл 2013 : 		 Видео полного концерта ANNIHILATOR

28 июн 2013 : 		 Гитарист ANNIHILATOR мог оказаться в METALLICA

12 июн 2013 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

7 июн 2013 : 		 Новый альбом ANNIHILATOR выйдет в августе

5 ноя 2012 : 		 Редкое концертное видео ANNIHILATOR 1999 года

1 ноя 2012 : 		 Редкое видео ANNIHILATOR 1993 года

30 окт 2012 : 		 Профессиональное видео с выступления ANNIHILATOR 1993 года

29 окт 2012 : 		 ANNIHILATOR: видео 1995 года

30 май 2012 : 		 Автограф-сессия ANNIHILATOR

25 мар 2012 : 		 Лидер ANNIHILATOR выступил на MUSIKMESSE

7 мар 2012 : 		 Про-шот с тура ANNIHILATOR

28 фев 2012 : 		 На обложке нового альбома ANNIHILATOR появится модель PILAR RUBIO

20 окт 2011 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

2 сен 2011 : 		 ANNIHILATOR продлили соглашение с SONY/ATV MUSIC PUBLISHING

27 июл 2011 : 		 Alexi Laiho присоединился на сцене к ANNIHILATOR

8 июн 2011 : 		 ANNIHILATOR взяли ударника CRYPTOPSY для концертов

10 дек 2010 : 		 Видео с европейского турне ANNIHILATOR

8 ноя 2010 : 		 Детали переиздания ANNIHILATOR

14 окт 2010 : 		 Бокс-сет ANNIHILATOR

5 окт 2010 : 		 Новое переиздание ANNIHILATOR

23 сен 2010 : 		 Компиляция ANNIHILATOR доступна для скачивания

1 сен 2010 : 		 Альбом ANNIHILATOR "Criteria For A Black Widow" вышел на виниле

30 июл 2010 : 		 Видео с выступления ANNIHILATOR

11 июн 2010 : 		 ANNIHILATOR записали кавер-версию VAN HALEN

19 май 2010 : 		 Лидер ANNIHILATOR о смерти DIO

14 май 2010 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

7 май 2010 : 		 Гитарист ANNIHILATOR о записи альбома

28 апр 2010 : 		 Еще один трек от ANNIHILATOR

27 апр 2010 : 		 Басист WARMACHINE поедет в тур с ANNIHILATOR

12 апр 2010 : 		 Новая песня ANNIHILATOR

30 мар 2010 : 		 Детали лимитированного издания ANNIHILATOR

18 мар 2010 : 		 Детали нового альбома ANNIHILATOR

23 ноя 2009 : 		 Видео из нового DVD ANNIHILATOR

23 окт 2009 : 		 Подробности о концертном DVD ANNIHILATOR

9 окт 2009 : 		 Дата выхода DVD ANNIHILATOR

13 авг 2009 : 		 ANNIHILATOR : Новый концертный DVD выйдет в октябре

6 янв 2009 : 		 Переиздание третьего альбома ANNIHILATOR

26 апр 2008 : 		 Концертный альбом ANNIHILATOR "In Command" будет переиздан

14 апр 2008 : 		 ANNIHILATOR пишут материал для нового альбома

9 июл 2007 : 		 ANNIHILATOR: кавер-версия классического хита EXCITER в интернете

10 июн 2007 : 		 Лидер ANNIHILATOR подписал контракт с компанией Sony

20 фев 2007 : 		 На новом диске ANNIHILATOR будет много гостей

10 фев 2007 : 		 Релиз нового альбома ANNIHILATOR 'Metal' состоится в апреле

11 дек 2005 : 		 Двойной DVD от ANNIHILATOR выйдет в феврале

13 ноя 2005 : 		 ANNIHILATOR: 'Maximum Satan' в сети

19 сен 2005 : 		 ANNIHILATOR опубликовали треклист "Schizo Deluxe"

10 сен 2005 : 		 ANNIHILATOR: появилась обложка нового диска

14 июл 2005 : 		 ANNIHILATOR: новый альбом в ноябре

14 янв 2004 : 		 ANNIHILATOR оглашают название альбома

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Новое видео ANNIHILATOR

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"For The Demented", новое видео группы ANNIHILATOR, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "For The Demented", выходящего третьего ноября на Neverland Music/Silver Lining Music.

ANNIHILATOR Releases Music Video For 'For The Demented' Title Track






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