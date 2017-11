8 ноя 2017



ALICE COOPER номинирован в SONGWRITERS HALL OF FAME ALICE COOPER номинирован на включение в SONGWRITERS HALL OF FAME. Помимо него, среди номинантов Mariah Carey, Tom Waits, основательница PRETENDERS Chrissie Hynde, THE ISLEY BROTHERS и John Mellencamp.







+1 -0





просмотров: 169