8 ноя 2017



ROBERT PLANT получит награду ROBERT PLANT получит награду за жизненные достижения от Americana Music Association UK. это наивысшая награда, вручаемая британским музыкантам за вклад в американскую культуру. Церемония пройдет первого февраля в Hackney Empire, East London.







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