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*Robert Plant*



8 ноя 2017 : 		 ROBERT PLANT получит награду

27 сен 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT и CHRISSIE HYNDE

18 авг 2017 : 		 Новая песня ROBERT PLANT

16 мар 2017 : 		 ROBERT PLANT впервые целиком исполнил "Kashmir" без Page'a

1 мар 2017 : 		 Фрагмент выступления ROBERT PLANT

22 янв 2017 : 		 ROBERT PLANT на новом альбоме FAIRPORT CONVENTION

18 окт 2016 : 		 Видео полного выступления ROBERT PLANT

15 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

13 окт 2016 : 		 ROBERT PLANT исполняет LED ZEPPELIN

12 окт 2016 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

22 июл 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

3 май 2016 : 		 ROBERT PLANT выступил с DEBORAH BONHAM

14 дек 2015 : 		 ROBERT PLANT записал кавер-версию ELBOW

27 ноя 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a

6 ноя 2015 : 		 Новое видео ROBERT PLANT & ALISON KRAUSS

17 сен 2015 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

1 июл 2015 : 		 ROBERT PLANT сыграл самого себя

25 июн 2015 : 		 Профессиональное видео с выступления ROBERT PLANT

10 июн 2015 : 		 ROBERT PLANT страдает от ларингита

23 мар 2015 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к JACK WHITE

3 мар 2015 : 		 Винил от ROBERT PLANT'a

12 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT о прошлом и будущем

9 янв 2015 : 		 ROBERT PLANT пояснил своё нежелание вновь петь в LED ZEPPELIN

10 окт 2014 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

11 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT: «Я хотел бы записаться с JACK'ом WHITE'ом»

4 сен 2014 : 		 ROBERT PLANT призывает JIMMY PAGE'a заняться музыкой

24 авг 2014 : 		 Короткометржка от ROBERT PLANT

7 авг 2014 : 		 Концертное видео ROBERT PLANT

30 июн 2014 : 		 ROBERT PLANT исполнил новую песню

24 июн 2014 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a выйдет в сентябре

2 май 2014 : 		 ROBERT PLANT на NONESUCH RECORDS

19 мар 2014 : 		 ROBERT PLANT не приедет в Россию

16 июн 2013 : 		 DAVID COVERDALE хочет помириться с ROBERT'ом PLANT'ом

8 июн 2013 : 		 ROBERT PLANT: 'Мой голос больше не похож на завывания кастрата'

24 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

16 май 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT And SENSATIONAL SHAPE SHIFTERS

8 май 2013 : 		 ROBERT PLANT попросил суд оградить его от назойливой поклонницы

29 апр 2013 : 		 ROBERT PLANT принял участие в записи нового сингла PATTY GRIFFIN

25 мар 2013 : 		 Видео с выступления ROBERT PLANT

15 мар 2013 : 		 Осенью выйдет биография ROBERT'a PLANT'a

17 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT присоединился на сцене к PATTY GRIFFIN

14 дек 2012 : 		 ROBERT PLANT хочет "немного отдохнуть"

6 июл 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

26 июн 2012 : 		 Фрагмент нового DVD ROBERT PLANT & The Band Of Joy

6 июн 2012 : 		 Детали концертного релиза ROBERT PLANT & The Band Of Joy

24 фев 2012 : 		 ROBERT PLANT представит новую группу на фестивале WOMAD

15 окт 2011 : 		 ROBERT PLANT получил новую награду

29 сен 2011 : 		 ROBERT PLANT объединил усилия с тенором

26 июн 2011 : 		 Новый DVD ROBERT PLANT'a выйдет в августе

22 июн 2011 : 		 ROBERT PLANT получит новую награду

24 май 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на AMERICANA HONORS & AWARDS

9 фев 2011 : 		 ROBERT PLANT выпустит новый сингл

6 фев 2011 : 		 Видео с выступления ROBERT'a PLANT'a в "Late Show With David Letterman"

24 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT заявил, что новый альбом BAND OF JOY будет содержать оригинальный материал

14 янв 2011 : 		 ROBERT PLANT номинирован на BRIT AWARD

2 ноя 2010 : 		 Доступно выступление ROBERT'a PLANT'a

24 сен 2010 : 		 ROBERT PLANT сказал, что BAND OF JOY скоро начнут сочинять новый материал

23 сен 2010 : 		 Шоу в Нью-Йорке ROBERT'a PLANT'a доступно для прослушивания

9 сен 2010 : 		 Новый альбом ROBERT'a PLANT'a доступен для прослушивания

5 сен 2010 : 		 Семплы с нового альбома ROBERT'a PLANT'a

31 авг 2010 : 		 ROBERT PLANT завязывает с рок-музыкой

5 авг 2010 : 		 Новое видео от ROBERT'a PLANT'a

3 авг 2010 : 		 Качественное видео с выступления ROBERT PLANT And BAND OF JOY

17 июл 2010 : 		 ROBERT PLANT отыграл первый концерт с BAND OF JOY

4 июн 2010 : 		 ROBERT PLANT представил новый альбом

28 мар 2010 : 		 ROBERT PLANT и BAND OF JOY планируют турне

15 фев 2010 : 		 ROBERT PLANT работает над сольным альбомом

25 ноя 2009 : 		 ROBERT PLANT отправился в студию с известным продюсером

11 фев 2009 : 		 ROBERT PLANT и ALISON KRAUSS получили 5 Грэмми

28 авг 2006 : 		 ROBERT PLANT: Бокс-сет "NIne Lives" выйдет в ноябре

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ROBERT PLANT получит награду

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ROBERT PLANT получит награду за жизненные достижения от Americana Music Association UK. это наивысшая награда, вручаемая британским музыкантам за вклад в американскую культуру. Церемония пройдет первого февраля в Hackney Empire, East London.

ROBERT PLANT To Receive 'Lifetime Achievement Award' At AmericanaFestUK



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