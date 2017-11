сегодня



Концертный релиз ROSE TATTOO выйдет осенью 24 ноября на Golden Robot Records состоится релиз концертного альбома 1982 года группы ROSE TATTOO, "Tatts: Live In Brunswick":



“Out Of This Place”

“Bad Boy For Love”

“Assault And Battery”

“Tramp”

“We Can't Be Beaten”

“Butcher And Fast Eddy”

“Rock And Roll Is King”

“Texas”

“One Of The Boys”

“Branded”

“Revenge”

“Juice On The Loose”

“Rock And Roll Outlaw”

“Scarred For Life”











+0 -1





просмотров: 127