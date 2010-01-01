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Гитарист DREAM THEATER : «Не ждите альбома раньше 2019-го» Гитарист DREAM THEATER John Petrucci в недавнем интервью ответил на вопрос о том, когда группа приступит к работе над новым материалом:



«У меня с G3 два тура на весну следующего года, так что хотите верьте, хотите нет, мы не сможем начать работу до некоторого момента времени в следующем году, и посему всё выйдет годом позже. Но у нас уже есть представление о направлении, в котором мы хотим двигаться. Мы очень довольны. Да, но какое-то время придётся подождать».







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