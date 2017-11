сегодня



THE 69 EYES выпустят рождественский сингл THE 69 EYES 24 января выпустят видео на рождественскую песню "Christmas In New York City", режиссёром которого был Ville Juurikkala, ранее работавший с THE 69 EYES, HIM, NIGHTWISH, AMORPHIS и другими.



«Это едва ли не последнее из того, что мы ещё не делали — настал момент выпустить рождественскую тему! — говорит вокалист THE 69 EYES Jyrki 69. — Это ещё и наша дань RAMONES и Нью-Йорку — тем, кто нас вдохновляет. Это и "спасибо" нашим поклонникам. Новый альбом выйдет совсем скоро!»















