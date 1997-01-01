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Вокалист A PERFECT CIRCLE ответил фанатам Вокалист A PERFECT CIRCLE Maynard James Keenan отреагировал на сообщение о том, что более 60 человек было удалено с выступления группы 4 ноября из-за запрета на фото:



«Никаких. Записей. Любого. Вида. Вот. Уже. 25. Лет. Отключитесь от всего и насладитесь действом».







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