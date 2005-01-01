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MAX CAVALERA рад началу работ над новым SOULFLY MAX CAVALERA будучи в гостях программы "Rock Talk With Mitch Lafon" рассказал о том, что новый альбом SOULFLY выйдет в следующем году:



«2018 будет важным для нас годом, потому что исполняется двадцать лет с момента выхода дебютного альбома и также мы планируем выпустить новый материал на Nuclear Blast. Они целиком и полностью поддерживают наши начинания и очень рады, что будет новая пластинка. А работу над ней я начну после того, как закончу тур с NAILBOMB.



Однако я уже знаю, чего хочу на новом альбоме — это будет своеобразным возвращением к трайбл-звучанию, то, что я делал на ранних альбомах группы. Так что может вернусь в некоторых темах к чему-то такому. Отчасти продолжу и то, что начал на 'Archangel', что многим пришлось по душе. Так что год будет ого-го. Юбилей одного альбома и выпуск другого — должно получиться здорово. Буду занят и доволен как черт — и новая музыка и новый тур!»















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