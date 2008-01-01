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JEFF LOOMIS хочет выпустить сольную работу в 2018 JEFF LOOMIS в интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, стоит ли ждать нового сольного альбома:



«Для меня довольно сложно выкроить время, потому что я серьезно занят туром с ARCH ENEMY. Но я все таки работаю над третьим альбомом для Century Media Record и похоже, что все может выйти в начале 2018 года. У меня есть еще один проект, с Keith Merrow, Conquering Dystopia. Так что у меня есть все возможности показать, чего я стою как гитарист. И мне чертовски повезло, что я могу выражать себя тремя различными способами!»









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