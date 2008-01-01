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*Jeff Loomis*



9 ноя 2017 : 		 JEFF LOOMIS хочет выпустить сольную работу в 2018

21 июл 2016 : 		 JEFF LOOMIS исполнил демо нового трека

12 июл 2014 : 		 JEFF LOOMIS надеется, что запишет новый материал осенью

26 янв 2014 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

17 сен 2013 : 		 JEFF LOOMIS исполнил кавер-версии YNGWIE, METALLICA, MAIDEN, OZZY

28 май 2013 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

8 мар 2013 : 		 Новая песня JEFF LOOMIS

7 мар 2013 : 		 Кавер-версия JASON'a BECKER'a от JEFF'a LOOMIS'a

18 фев 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления JEFF LOOMIS

31 янв 2013 : 		 Видео с выступления JEFF LOOMIS

30 янв 2013 : 		 JEFF LOOMIS выступил с KEITH MERROW

15 янв 2013 : 		 KEITH MERROW на новом альбоме JEFF LOOMIS

4 окт 2012 : 		 Новая песня JEFF 'a LOOMIS 'a

31 июл 2012 : 		 JEFF LOOMIS исполнил два новых трека

26 июн 2012 : 		 JEFF LOOMIS (Ex-NEVERMORE) запишет три песни «в более тяжёлом, дэт-металлическом ключе»

15 апр 2012 : 		 Видео с выступления JEFF'a LOOMIS'a

10 апр 2012 : 		 Новый альбом JEFF'a LOOMIS'a доступен для прослушивания

7 апр 2012 : 		 JEFF LOOMIS:новый трек

29 мар 2012 : 		 Видео с выступления JEFF'a LOOMIS'a

26 мар 2012 : 		 Студийное видео на новую песню JEFF'a LOOMIS'a

21 мар 2012 : 		 Новое видео JEFF LOOMIS

11 мар 2012 : 		 Новая песня JEFF 'a LOOMIS 'a

7 мар 2012 : 		 Семплы с нового альбома JEFF'a LOOMIS'a

1 мар 2012 : 		 Новое видео JEFF LOOMIS

30 янв 2012 : 		 JEFF LOOMIS: обложка и трек-лист нового альбома

25 янв 2012 : 		 IHSAHN на новом альбом JEFF'a LOOMIS'a

18 янв 2012 : 		 Гости на новом альбоме JEFF'a LOOMIS'a

4 янв 2012 : 		 MARTY FRIEDMAN на альбоме JEFF'a LOOMIS'a

2 янв 2012 : 		 JEFF LOOMIS записал традиционную шотландскую песню

29 дек 2011 : 		 JEFF LOOMIS записывает соло: видео

13 авг 2011 : 		 Подробности о сольном альбоме JEFF'a LOOMIS'a

7 июл 2011 : 		 JEFF LOOMIS планирует новый сольный альбом

15 дек 2010 : 		 Jeff Loomis на альбоме KEITH MERROW

15 окт 2010 : 		 Семпл с нового DVD JEFF'a LOOMIS'a

17 июл 2008 : 		 JEFF LOOMIS из NEVERMORE опубликовал трек в сети

17 май 2008 : 		 Закончено микширование сольного альбома JEFF'а LOOMIS'а

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JEFF LOOMIS хочет выпустить сольную работу в 2018

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JEFF LOOMIS в интервью Ultimate Guitar ответил на вопрос, стоит ли ждать нового сольного альбома:

«Для меня довольно сложно выкроить время, потому что я серьезно занят туром с ARCH ENEMY. Но я все таки работаю над третьим альбомом для Century Media Record и похоже, что все может выйти в начале 2018 года. У меня есть еще один проект, с Keith Merrow, Conquering Dystopia. Так что у меня есть все возможности показать, чего я стою как гитарист. И мне чертовски повезло, что я могу выражать себя тремя различными способами!»

ARCH ENEMY Guitarist JEFF LOOMIS Looking At Early 2018 For New Solo Album Release



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Dark Funeral
9 ноя 2017, 19:29		Хочу такой же Шектер...


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