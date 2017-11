сегодня



Переиздание YOB выйдет зимой Восьмого декабря Relapse Records выпустит делюкс-версию альбома YOB, "The Great Cessation", которая будет доступна на CD, виниле и в цифровом варианте. Ремастеринг проводил Heba Kadry (The Mars Volta, Diamanda Galas, Slowdive), а новое издание помимо оригинального альбома будет включать два бонус-треке и новую версию обложки:



“Burning The Altar”

“The Lie That Is Sin”

“Silence Of Heaven”

“Breathing From The Shallows”

“The Great Cessation”

“Blessed By Nothing” (bonus track)

“Pain Like Sugar” (bonus track)











