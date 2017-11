сегодня



TERRA INCΩGNITA на лейбле клавишника FIREWIND Клавишник FIREWIND Bob Katsionis объявил о создании собственного лейбла Symmetric Records, на котором состоится релиз дебютного альбома геческой группы TERRA INCΩGNITA, "Fragments Of A Ruined Mind":



“Strahd’s Revenge”

“My Emptiness”

“In The Mist”



“The Word”

“A Day Without Loss”

“Conqueror”

“Life Begins Again”

“The Midnight Lies”

“Covenant”

“Sign With Blood”

“My Ruined Mind”













