10 ноя 2017



ALICE COOPER почтил память турового барабанщика ALICE COOPER почтил память Уитти Глена, известного также по сотрудничеству с Лу Ридом, скончавшегося седьмого ноября в возрасте 71 года от рака легких.



«Я выбрал его для тура по 'Welcome To My Nightmare' просто потому, что он был лучшим из барабанщиков в округе и даже не представлял, что он может меня перепить. Он был просто отличным парнем, все, кого жизнь свела с ним, называли одним из лучших друзей. Он был одним из лучших ударников в роке, но на мой взгляд был крайне недооценен — он совершенно точно был ударником ударников! Канада лишилась одного из музыкантов мирового уровня... покойся с миром, Уитти».











