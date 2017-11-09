10 ноя 2017



Вдова вокалиста LINKIN PARK поделилась одним из последних видео мужа Вдова вокалиста LINKIN PARK, Talinda Bennington поделилась одним из последних видео мужа, которое он прислал ей за несколько недель до того, как свести счеты с жизнью.





My one true love❤️💔I miss these msgs from my @ChesterBe.This was 2 months before he died. #fuckdepression #makechesterproud pic.twitter.com/eZFiNOvE7i — Talinda Bennington (@TalindaB) November 9, 2017









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