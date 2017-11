сегодня



FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH, "Trouble", которая будет включена в компиляцию лучших песен группы, выходящую в февраля, достигла первого места в чартах iTunes Rock and Metal и преодолела отметку в миллион прослушиваний менее чем через неделю.



















