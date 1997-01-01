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*Steve Hackett*



10 ноя 2017 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет зимой

24 мар 2017 : 		 Концертное видео STEVE HACKETT

12 мар 2017 : 		 Новое видео STEVE HACKETT

16 дек 2016 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет в марте

4 окт 2016 : 		 Новый альбом STEVE HACKETT выйдет весной

14 июн 2016 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

30 май 2016 : 		 Фрагмент нового DVD STEVE HACKETT

7 май 2016 : 		 Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет летом

20 мар 2015 : 		 Видео с текстом от STEVE HACKETT

26 фев 2015 : 		 ROINE STOLT в группе STEVE'a HACKETT'a

13 фев 2015 : 		 Трейлер нового альбома STEVE HACKETT

14 янв 2015 : 		 Трейлер нового альбома STEVE HACKETT

10 дек 2014 : 		 STEVE HACKETT выпустит новый альбом в марте

18 сен 2012 : 		 Трек-лист "Genesis Revisited II" STEVE HACKETT

30 авг 2012 : 		 STEVE HACKETT выпустит " Genesis Revisited II" в октябре

11 дек 2010 : 		 STEVE HACKETT выпустил концертный альбом

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Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет зимой

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26 января на Inside Out Music состоится выход нового концертного релиза STEVE HACKETT, получившего название "Wuthering Nights: Live In Birmingham", который будет доступен на 2CD/BluRay и в цифровом варианте.

GENESIS Guitar Legend STEVE HACKETT Schedules January Release For Wuthering Nights: Live In Birmingham



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