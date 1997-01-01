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Концертный релиз STEVE HACKETT выйдет зимой 26 января на Inside Out Music состоится выход нового концертного релиза STEVE HACKETT, получившего название "Wuthering Nights: Live In Birmingham", который будет доступен на 2CD/BluRay и в цифровом варианте.









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