сегодня



Вокалистка WITHIN TEMPTATION в MY INDIGO Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel опубликовала следующее сообщение:



«Всем привет!



Я знаю, что вы заждались нашего анонса и вот он перед вами. Мы много лет ездим в турне и каждый раз, когда я возвращалась домой, я начинала с удовольствием сочинять. После последнего тура все было точно также, но не совсем. В конце концов я оказалась в кризисе, который был куда больше чем просто невозможность создания песен. Годы турне и работа под давлением не прошли даром и ко всему этому добавлялись определенные обстоятельства из личной жизни.



Я взяла паузу, но когда приступила к сочинению, то все оказалось совершенно не похожим на WT, но мне это было необходимо и я приняла то, что у меня получилось. Одна за одной отдельные песни сложились в целый альбом, которому я придумала название "My Indigo". Это мое отражение того, какими были последние несколько лет и я хотела бы этим поделиться со всеми вами. Но хочу заметить, что мой путь в итоге вернул меня и к делам WT. Так что ждите нового альбома и тура, но об этом чуть позже.



Сегодня выходит мой первый сингл, основа моего альбома и не случайно, что он называется точно также, как и новый проект. MY INDIGO не похож на WT, да и не должен был быть похож. Я писала это все больше для себя, но тем не менее испытываю надежду, что и вам проект придется по вкусу!



Спасибо и берегите себя!









+2 -0





просмотров: 370