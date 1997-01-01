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*My Indigo*



10 ноя 2017 : 		 Вокалистка WITHIN TEMPTATION в MY INDIGO

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Вокалистка WITHIN TEMPTATION в MY INDIGO

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Вокалистка WITHIN TEMPTATION Sharon Den Adel опубликовала следующее сообщение:

«Всем привет!

Я знаю, что вы заждались нашего анонса и вот он перед вами. Мы много лет ездим в турне и каждый раз, когда я возвращалась домой, я начинала с удовольствием сочинять. После последнего тура все было точно также, но не совсем. В конце концов я оказалась в кризисе, который был куда больше чем просто невозможность создания песен. Годы турне и работа под давлением не прошли даром и ко всему этому добавлялись определенные обстоятельства из личной жизни.

Я взяла паузу, но когда приступила к сочинению, то все оказалось совершенно не похожим на WT, но мне это было необходимо и я приняла то, что у меня получилось. Одна за одной отдельные песни сложились в целый альбом, которому я придумала название "My Indigo". Это мое отражение того, какими были последние несколько лет и я хотела бы этим поделиться со всеми вами. Но хочу заметить, что мой путь в итоге вернул меня и к делам WT. Так что ждите нового альбома и тура, но об этом чуть позже.

Сегодня выходит мой первый сингл, основа моего альбома и не случайно, что он называется точно также, как и новый проект. MY INDIGO не похож на WT, да и не должен был быть похож. Я писала это все больше для себя, но тем не менее испытываю надежду, что и вам проект придется по вкусу!

Спасибо и берегите себя!





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