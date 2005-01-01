10 ноя 2017



Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу 23 февраля на SPV состоится релиз дебютной сольной работы вокалиста FREEDOM CALL Chris'a Bay'я, получившей название "Chasing The Sun". Первый сингл из этого релиза, "Radio Starlight", появится первого декабря.



«Я постоянно что-то сочиняю и работают в студии, так что за долгие годы накопил всякого материала, который, с одной стороны, не вписывается в FREEDOM CALL, а с другой слишком хорош, чтобы его просто выбросить — так и получился "Chasing The Sun"».















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