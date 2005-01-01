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*Freedom Call*



10 ноя 2017 : 		 Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу

2 ноя 2016 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

3 сен 2016 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет осенью

8 июл 2016 : 		 Видео с текстом от FREEDOM CALL

25 фев 2015 : 		 FREEDOM CALL выпустят специальную версию "Eternity"

10 фев 2014 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

9 дек 2013 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома FREEDOM CALL

29 ноя 2013 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в феврале

13 апр 2013 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

6 апр 2013 : 		 Детали нового релиза FREEDOM CALL

21 фев 2013 : 		 Детали сборника лучших песен FREEDOM CALL

31 окт 2012 : 		 Новый сингл FREEDOM CALL

6 фев 2012 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

21 дек 2011 : 		 Детали нового альбома FREEDOM CALL

14 ноя 2011 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в феврале

26 апр 2011 : 		 Трейлер к новому DVD FREEDOM CALL

28 мар 2011 : 		 DVD FREEDOM CALL выйдет в июне

21 сен 2010 : 		 Новое видео FREEDOM CALL

13 фев 2010 : 		 DANIEL ZIMMERMANN покидает FREEDOM CALL

13 дек 2009 : 		 Обложка и трек-лист FREEDOM CALL

11 дек 2009 : 		 Детали нового альбома FREEDOM CALL

23 ноя 2009 : 		 Новый альбом FREEDOM CALL выйдет в январе

13 авг 2007 : 		 Новое видео от FREEDOM CALL

9 янв 2007 : 		 FREEDOM CALL: Новый альбом в апреле

13 сен 2006 : 		 Обнародован трек-лист нового альбома FREEDOM CALL

18 ноя 2005 : 		 У FREEDOM CALL новый гитарист

9 ноя 2005 : 		 FREEDOM CALL объявили имя нового басиста

9 сен 2005 : 		 Басист ILKER ERSIN уходит из FREEDOM CALL

23 июл 2005 : 		 FREEDOM CALL расстались с гитаристом

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|||| 10 ноя 2017

Вокалист FREEDOM CALL выпускает сольную работу

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23 февраля на SPV состоится релиз дебютной сольной работы вокалиста FREEDOM CALL Chris'a Bay'я, получившей название "Chasing The Sun". Первый сингл из этого релиза, "Radio Starlight", появится первого декабря.

«Я постоянно что-то сочиняю и работают в студии, так что за долгие годы накопил всякого материала, который, с одной стороны, не вписывается в FREEDOM CALL, а с другой слишком хорош, чтобы его просто выбросить — так и получился "Chasing The Sun"».

FREEDOM CALL Frontman CHRIS BAY To Release 'Chasing The Sun' Solo Album In February






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КомментарииСкрыть/показать 2 )

artmageddon
10 ноя 2017, 21:23		записал бы лучше кавер альбом, на Куин например) Донт стоп ми нааау!

OlegZ
10 ноя 2017, 22:23		А вдруг он в тайне от всех дэт метал рубит.


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