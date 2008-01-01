сегодня



DARK FUNERAL сменили ударника DARK FUNERAL расстались с барабанщиком Nils "Dominator" Fjellström.



«Мы с сожалением вынуждены сообщить, что согласились отпустить Nils "Dominator" Fjellström, которому нужно время отдохнуть от группы и решить личные вопросы. Естественно, мы желаем ему только самого наилучшего! Его место займет Jalomaah, который дебютирует в нашем составе уже сегодня.



Все намеченные даты в силе, следите за новыми анонсами!»







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