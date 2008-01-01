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*Dark Funeral*



10 ноя 2017 : 		 DARK FUNERAL сменили ударника

30 янв 2017 : 		 DARK FUNERAL выиграли награду P3 Guld

20 июн 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления DARK FUNERAL

1 июн 2016 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

1 апр 2016 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

9 мар 2016 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL выйдет в июне

1 фев 2016 : 		 DARK FUNERAL начали запись

23 ноя 2015 : 		 DARK FUNERAL начнут запись в начале 2016

9 янв 2015 : 		 DARK FUNERAL выпустят лимитированный сингл на виниле

19 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новых басиста и вокалиста

17 дек 2014 : 		 DARK FUNERAL представили новый состав

12 май 2014 : 		 DARK FUNERAL отпраздновали юбилей

21 фев 2014 : 		 DARK FUNERAL готовятся к юбилейному концерту

8 янв 2014 : 		 DARK FUNERAL отметят юбилей в мае

4 дек 2013 : 		 Видео полного концерта DARK FUNERAL

22 авг 2013 : 		 Детали переизданий DARK FUNERAL

11 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления DARK FUNERAL

25 мар 2013 : 		 Лидер DARK FUNERAL о смерти бывшего гитариста

25 мар 2013 : 		 Умер бывший гитарист NECROPHOBIC/DARK FUNERAL

7 мар 2013 : 		 EMPEROR MAGUS CALIGULA вернется на юбилейные концерты в DARK FUNERAL

4 фев 2013 : 		 DARK FUNERAL в Денвере

31 дек 2012 : 		 DARK FUNERAL готовят сюрпризы на юбилей

6 авг 2012 : 		 Профессиональное видео всего выступления DARK FUNERAL

17 май 2012 : 		 DARK FUNERAL подписали контракт с CENTURY MEDIA RECORDS

11 окт 2011 : 		 Видео с выступления нового состава DARK FUNERAL

15 сен 2011 : 		 DARK FUNERAL ушли с REGAIN RECORDS

28 июл 2011 : 		 DARK FUNERAL представляют нового басиста

1 июл 2011 : 		 Новый вокалист DARK FUNERAL

24 июн 2011 : 		 В DARK FUNERAL вернулся NILS FJALLSTROM

29 мар 2011 : 		 Гитарист DARK FUNERAL: "Мы вернемся летом!"

8 сен 2010 : 		 DARK FUNERAL расстались с барабанщиком

31 авг 2010 : 		 Из DARK FUNERAL ушел басист

25 авг 2010 : 		 DARK FUNERAL отыграли последнее шоу с MAGUS CALIGULA

26 июл 2010 : 		 DARK FUNERAL ищут нового вокалиста

13 ноя 2009 : 		 Аудиосемплы нового альбома DARK FUNERAL

4 ноя 2009 : 		 Новая песня DARK FUNERAL

21 окт 2009 : 		 Обложка нового альбома DARK FUNERAL

6 окт 2009 : 		 Новое видео DARK FUNERAL

20 сен 2009 : 		 Подробности о новом альбоме DARK FUNERAL

1 сен 2009 : 		 Название нового альбома DARK FUNERAL

22 авг 2009 : 		 Гитарист DARK FUNERAL о новом диске

16 июл 2009 : 		 DARK FUNERAL начинают запись нового альбома

9 июн 2009 : 		 DARK FUNERAL отправятся в студию в июле

21 мар 2009 : 		 Гитарист DARK FUNERAL о новом материале

12 фев 2009 : 		 Новый альбом DARK FUNERAL спродюсирует PETER TÄGTGREN

17 июн 2008 : 		 DARK FUNERAL : выход DVD "Attera Orbis Terrarum - Part 2" вновь откладывается

20 май 2008 : 		 Выход DVD DARK FUNERAL "Attera Orbis Terrarum - Part 2" откладывается

4 май 2008 : 		 DARK FUNERAL продлили контракт с REGAIN RECORDS

12 июн 2007 : 		 DARK FUNERAL взяли нового ударника

6 апр 2007 : 		 DARK FUNERAL работают над двумя DVD

5 сен 2006 : 		 DARK FUNERAL начинают борьбу с "коррумпированными лейблами"

3 ноя 2005 : 		 DARK FUNERAL в шведском хит-параде

22 авг 2005 : 		 DARK FUNERAL: детали релиза нового альбома

8 авг 2005 : 		 DARK FUNERAL возобновили работу над новым альбомом

31 июл 2005 : 		 Наручные часы от DARK FUNERAL

30 май 2005 : 		 Шведский министр поклонник DARK FUNERAL ?!?

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|||| сегодня

DARK FUNERAL сменили ударника

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DARK FUNERAL расстались с барабанщиком Nils "Dominator" Fjellström.

«Мы с сожалением вынуждены сообщить, что согласились отпустить Nils "Dominator" Fjellström, которому нужно время отдохнуть от группы и решить личные вопросы. Естественно, мы желаем ему только самого наилучшего! Его место займет Jalomaah, который дебютирует в нашем составе уже сегодня.

Все намеченные даты в силе, следите за новыми анонсами!»

DARK FUNERAL Parts Ways With Drummer NILS 'DOMINATOR' FJELLSTRГ–M, Announces Replacement



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