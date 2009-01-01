Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

Бывший вокалист FAITH NO MORE, Чак Мосли, скончался в возрасте 57 лет.
«После долгого периода воздержания, Чарльз Генри Мосли Третий лишился жизни девятого ноября из-за передозировки. Мы акцентируем на это внимание в надежде, что его уход может стать предупреждением для всех, кто пытается бороться за свою трезвость.
У него осталась Pip Logan, две дочки, Erica и Sophie и внук Wolfgang Logan Mosley. Семья принимает пожертвования на похороны. Детали позже».
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