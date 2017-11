сегодня



Умер бывший вокалист FAITH NO MORE Бывший вокалист FAITH NO MORE, Чак Мосли, скончался в возрасте 57 лет.



«После долгого периода воздержания, Чарльз Генри Мосли Третий лишился жизни девятого ноября из-за передозировки. Мы акцентируем на это внимание в надежде, что его уход может стать предупреждением для всех, кто пытается бороться за свою трезвость.



У него осталась Pip Logan, две дочки, Erica и Sophie и внук Wolfgang Logan Mosley. Семья принимает пожертвования на похороны. Детали позже».







+0 -1





просмотров: 380