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*Faith No More*



11 ноя 2017 : 		 Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

21 окт 2017 : 		 Вокалист FAITH NO MORE написал саундтрек к фильму по Стивену Кингу

29 сен 2016 : 		 Новое видео FAITH NO MORE

29 авг 2016 : 		 Выступление FAITH NO MORE 1986 года доступно для просмотра

22 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступили с CHUCK MOSLEY

20 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступили с CHUCK MOSLEY

17 авг 2016 : 		 FAITH NO MORE выступят с CHUCK MOSLEY

27 июл 2016 : 		 Редкое видео FAITH NO MORE

26 июл 2016 : 		 Переиздания FAITH NO MORE выйдут осенью

29 июн 2016 : 		 Басист FAITH NO MORE о Лемми

4 июн 2016 : 		 Дебютный альбом FAITH NO MORE будет переиздан в августе

11 май 2016 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE планирует выпуск альбома демок

16 дек 2015 : 		 Новое видео FAITH NO MORE

20 окт 2015 : 		 Новое видео FAITH NO MORE

28 сен 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE

4 сен 2015 : 		 FAITH NO MORE в 'Jimmy Kimmel Live!'

19 авг 2015 : 		 Концертное видео FAITH NO MORE

10 авг 2015 : 		 Видео с выступления FAITH NO MORE

31 июл 2015 : 		 Концертное видео FAITH NO MORE

6 июл 2015 : 		 Басист FAITH NO MORE: "Я думал, рок умер в 1981"

22 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE

19 июн 2015 : 		 Басист FAITH NO MORE о реакции на новый альбом

15 май 2015 : 		 FAITH NO MORE в 'The Tonight Show Starring Jimmy Fallon'

12 май 2015 : 		 Новый альбом FAITH NO MORE доступен для прослушивания

11 май 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления FAITH NO MORE

10 май 2015 : 		 CHUCK MOSLEY выступил с FAITH NO MORE

29 апр 2015 : 		 DUFF MCKAGAN — секс-раб FAITH NO MORE?

29 апр 2015 : 		 FAITH NO MORE о переизданиях: «Это затея лейбла, а не наша»

25 апр 2015 : 		 FAITH NO MORE переиздают альбомы

17 апр 2015 : 		 FAITH NO MORE исполнили новые песни

13 апр 2015 : 		 Ремикс песни FAITH NO MORE от Alexander Hacke

27 мар 2015 : 		 Клавишник FAITH NO MORE объяснил, почему гитарист JIM MARTIN не участвует в реюнионе группы

9 мар 2015 : 		 FAITH NO MORE исполнили новые песни

3 мар 2015 : 		 Обложка нового альбома FAITH NO MORE

2 мар 2015 : 		 Новая песня FAITH NO MORE

18 фев 2015 : 		 FAITH NO MORE исполнили новую песню

11 фев 2015 : 		 Новый альбом FAITH NO MORE выйдет в мае

1 фев 2015 : 		 Клавишник FAITH NO MORE о новом альбоме

27 янв 2015 : 		 FAITH NO MORE выпускают второй новый сингл к американским гастролям

6 дек 2014 : 		 Бывший вокалист FAITH NO MORE CHUCK MOSLEY обратился за помощью к фанатам

30 ноя 2014 : 		 Видео с "секретного" выступления FAITH NO MORE

19 ноя 2014 : 		 Новая песня FAITH NO MORE

10 ноя 2014 : 		 Новый альбом FAITH NO MORE «будет совершенно непохож на всё, что выходило раньше»

23 сен 2014 : 		 Обложка нового сингла FAITH NO MORE

3 сен 2014 : 		 Колыбельные от FAITH NO MORE

3 сен 2014 : 		 FAITH NO MORE приступили к записи нового материала

2 сен 2014 : 		 По словам басиста FAITH NO MORE, группа может начать работу над новым материалом

7 июл 2014 : 		 FAITH NO MORE исполнили две новые песни

4 июл 2014 : 		 FAITH NO MORE представили новые песни

6 июн 2014 : 		 FAITH NO MORE работают над новой музыкой?

9 янв 2013 : 		 MIKE PATTON о реюнионе FAITH NO MORE: «Он... сдулся»

11 ноя 2012 : 		 MIKE PATTON о будущем FAITH NO MORE

23 авг 2012 : 		 Вокалист FAITH NO MORE заявил, что у группы пока нет планов по выпуску нового альбома

3 июл 2012 : 		 FAITH NO MORE поддержали активисток Pussy Riot

3 май 2012 : 		 MIKE PATTON почтит память Luciano Berio, выпустив “Laborintus II”

12 янв 2012 : 		 Вокалист FAITH NO MORE напишет музыку к фильму "Место под соснами"

9 ноя 2011 : 		 Таинственная песня FAITH NO MORE

26 июл 2011 : 		 FAITH NO MORE пока не планируют выпускать новый альбом

24 мар 2011 : 		 FAITH NO MORE выставили на аукцион подписанные постеры, чтобы помочь Японии

17 сен 2010 : 		 FAITH NO MORE отыграют последний концерт в Сантьяго

13 июл 2010 : 		 Профессиональная видеосъёмка выступления FAITH NO MORE

15 апр 2010 : 		 Chuck Mosley выступил вместе с FAITH NO MORE

1 мар 2010 : 		 Вокалист FAITH NO MORE показал себя во всей красе

19 авг 2009 : 		 Фронтмен FAITH NO MORE проглотил шнурок

17 июн 2009 : 		 В Санкт-Петербурге Faith No More ждет культурный досуг

11 июн 2009 : 		 FAITH NO MORE открыли реюнион-тур

12 май 2009 : 		 Видео с репетиции FAITH NO MORE

29 апр 2009 : 		 Новый сборник FAITH NO MORE выйдет в июне

6 мар 2009 : 		 Первая репетиция FAITH NO MORE за 10 лет

26 фев 2009 : 		 FAITH NO MORE объявили о реюнионе

14 дек 2008 : 		 Слухи о реюнионе FAITH NO MORE

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Умер бывший вокалист FAITH NO MORE

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Бывший вокалист FAITH NO MORE, Чак Мосли, скончался в возрасте 57 лет.

«После долгого периода воздержания, Чарльз Генри Мосли Третий лишился жизни девятого ноября из-за передозировки. Мы акцентируем на это внимание в надежде, что его уход может стать предупреждением для всех, кто пытается бороться за свою трезвость.

У него осталась Pip Logan, две дочки, Erica и Sophie и внук Wolfgang Logan Mosley. Семья принимает пожертвования на похороны. Детали позже».

Former FAITH NO MORE Singer CHUCK MOSLEY Dead At 57



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