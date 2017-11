сегодня



Видео полного выступления METALLICA Видео полного выступления METALLICA, которое состоялось девятого ноября в рамках благотворительного мероприятия Band Together Bay Area, доступно ниже:



01. Hardwired

02. For Whom The Bell Tolls

03. Fade To Black

04. The Memory Remains

05. The Unforgiven

06. Wherever I May Roam

07. Sad But True

08. One

09. Master Of Puppets

10. Nothing Else Matters

11. Enter Sandman















