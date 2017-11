сегодня



Басист CHILDREN OF BODOM : «Половина уже есть» Басист CHILDREN OF BODOM Henkka Seppälä (a.k.a. Henkka T. Blacksmith) в интервью The Salt Lake Tribune рассказал о работе над новым альбомом:



«Мы сочиняем всю осень и половина уже есть. Так что осталось еще по возвращению сесть за это дело и все доделать. И потом, весной, мы начнем запись».



По словам музыканта, мастеринг планируется на лето, а выход где-то осенью.







