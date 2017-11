сегодня



Новая песня CORROSION OF CONFORMITY "Cast The First Stone", новая песня группы CORROSION OF CONFORMITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "No Cross No Crown", выход которого запланирован 12 января на Nuclear Blast Entertainment:



01. Novus Deus02. The Luddite03. Cast The First Stone04. No Cross05. Wolf Named Crow06. Little Man07. Matre's Diem08. Forgive Me09. Nothing Left To Say10. Sacred Isolation11. Old Disaster12. E.L.M.13. No Cross No Crown14. A Quest To Believe (A Call To The Void)15. Son And Daughter















