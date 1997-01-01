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*Corrosion of Conformity*



11 ноя 2017 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

23 сен 2017 : 		 Умер бывший вокалист CORROSION OF CONFORMITY

16 ноя 2016 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

5 сен 2016 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

8 июн 2016 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY выбыл из тура из-за алкогольной эпилепсии

30 май 2016 : 		 Вокалист METALLICA присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY

3 май 2016 : 		 Басист CORROSION OF CONFORMITY о BLACK SABBATH и Axl/DC

11 дек 2015 : 		 Вокалист CORROSION OF CONFORMITY о событиях в Париже

17 окт 2015 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

16 окт 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY на NUCLEAR BLAST ENTERTAINMENT

4 окт 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют оказаться в студии

7 сен 2015 : 		 PEPPER KEENAN о разнице между CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

13 июл 2015 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

6 июл 2015 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

20 мар 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в “Ghosts of the Road”

12 мар 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY надеются на запись альбома

9 мар 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY открыли тур

6 мар 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY репетируют

2 мар 2015 : 		 CORROSION OF CONFORMITY репетрируют

15 янв 2015 : 		 PEPPER KEENAN поедет в тур с CORROSION OF CONFORMITY

18 дек 2014 : 		 CORROSION OF CONFORMITY приступят к работе над новым альбомом в январе

12 ноя 2014 : 		 REED MULLIN, KARL AGELL исполняют CORROSION OF CONFORMITY

6 ноя 2014 : 		 REED MULLIN, KARL AGELL репетируют CORROSION OF CONFORMITY

11 сен 2014 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

9 сен 2014 : 		 Барабанщик CORROSION OF CONFORMITY перенёс операцию

4 сен 2014 : 		 CORROSION OF CONFORMITY объединятся с PEPPER'ом KEENAN'ом для записи альбома

28 авг 2014 : 		 Ранние альбомы CORROSION OF CONFORMITY выйдут на виниле

2 июл 2014 : 		 Видео с текстом от CORROSION OF CONFORMITY

28 июн 2014 : 		 Новый альбом CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания

5 июн 2014 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2014 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

9 апр 2014 : 		 Новый альбом CORROSION OF CONFORMITY выйдет в июне

21 мар 2014 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

10 май 2013 : 		 Вокалист LAMB OF GOD работает с музыкантами CORROSION OF CONFORMITY

26 апр 2013 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к студийной работе

16 апр 2013 : 		 PEPPER KEENAN присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY

14 фев 2013 : 		 Мультикамерная съёмка с выступления CORROSION OF CONFORMITY

26 янв 2013 : 		 CORROSION OF CONFORMITY пишут новый материал

22 янв 2013 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют выпуск пива

18 янв 2013 : 		 Новый миньон CORROSION OF CONFORMITY доступен для скачивания

20 ноя 2012 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

14 ноя 2012 : 		 Новый ЕР CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания

13 ноя 2012 : 		 Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

2 ноя 2012 : 		 Обложка нового ЕР CORROSION OF CONFORMITY

6 сен 2012 : 		 Переиздание "Eye For An Eye" CORROSION OF CONFORMITY в ноябре

29 июн 2012 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

7 апр 2012 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

1 мар 2012 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

21 фев 2012 : 		 Альбом CORROSION OF CONFORMITY доступен для прослушивания

16 янв 2012 : 		 E-Card от CORROSION OF CONFORMITY

12 янв 2012 : 		 Два новых трека CORROSION OF CONFORMITY

17 дек 2011 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома CORROSION OF CONFORMITY

31 окт 2011 : 		 CORROSION OF CONFORMITY на CANDLELIGHT RECORDS

21 июн 2011 : 		 PEPPER KEENAN присоединился на сцене к CORROSION OF CONFORMITY

3 июн 2011 : 		 Названия новых песен CORROSION OF CONFORMITY

23 май 2011 : 		 Аудио-дорожка выступления CORROSION OF CONFORMITY

21 апр 2011 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2011 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправятся в студию в марте

23 янв 2011 : 		 CORROSION OF CONFORMITY сочиняют новый материал

9 авг 2010 : 		 Гитарист CORROSION OF CONFORMITY о воссоединении группы и планах на будущее

4 авг 2010 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

12 июл 2010 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят новый сингл

13 май 2010 : 		 CORROSION OF CONFORMITY объединились в классическом составе

23 апр 2010 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят компиляцию

21 окт 2009 : 		 Альбомы CORROSION OF CONFORMITY будут переизданы

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Новая песня CORROSION OF CONFORMITY

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"Cast The First Stone", новая песня группы CORROSION OF CONFORMITY, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "No Cross No Crown", выход которого запланирован 12 января на Nuclear Blast Entertainment:

01. Novus Deus02. The Luddite03. Cast The First Stone04. No Cross05. Wolf Named Crow06. Little Man07. Matre's Diem08. Forgive Me09. Nothing Left To Say10. Sacred Isolation11. Old Disaster12. E.L.M.13. No Cross No Crown14. A Quest To Believe (A Call To The Void)15. Son And Daughter

CORROSION OF CONFORMITY To Release 'No Cross No Crown' Album In January; Listen To First Single 'Cast The First Stone'






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