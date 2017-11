сегодня



Новый альбом TROIKADON выйдет в 2018 Группа TROIKADON, в состав которой входят Kam Lee (Bone Gnawer, Akatharta, ex-Massacre/Death), Dave Ingram (Ursinne, Echelon, ex-Bolt Thrower/Hail Of Bullets), Karl Willetts (Memoriam, ex-Bolt Thrower), Rogga Johansson (Paganizer, Down Among The Dead Men, and a fuck ton more), Jonny Pettersson (Ashcloud, Wombbath) и Travis Ruvo (Cropsy Maniac, Echelon, Hellfrost & Fire), выпустит новую работу, получившую название "Triumvirate Of Death". в 2018 году.







