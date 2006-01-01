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*Destruction*



11 ноя 2017 : 		 Новое видео DESTRUCTION

27 окт 2017 : 		 Фрагмент нового релиза DESTRUCTION

18 окт 2017 : 		 Трейлер нового релиза DESTRUCTION

13 окт 2017 : 		 Трейлер нового релиза DESTRUCTION

22 сен 2017 : 		 Новый релиз DESTRUCTION выйдет осенью

14 июн 2017 : 		 DESTRUCTION начнут работу над новым материалом в следующем году

23 фев 2017 : 		 DESTRUCTION перезаписали классику

10 авг 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

30 май 2016 : 		 Первая серия "Schmier - On The Attack!"

16 май 2016 : 		 Видео полного выступления DESTRUCTION

13 май 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

11 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "Богатые не играют трэш"

3 май 2016 : 		 Новое видео DESTRUCTION

1 май 2016 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: "России нужен Путин"

27 апр 2016 : 		 Вокалист DESTRUCTION об Axl/DC

11 апр 2016 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

9 апр 2016 : 		 DESTRUCTION обокрали в Воронеже

18 мар 2016 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

12 фев 2016 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

16 янв 2016 : 		 DESTRUCTION выпустят новый альбом в мае

21 ноя 2015 : 		 Лидер DESTRUCTION подверг критике американские группы за отмену концертов в Европе

16 мар 2015 : 		 Барабанщик DESTRUCTION пропустит тур

21 фев 2015 : 		 Архивный концерт DESTRUCTION

16 апр 2014 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

10 янв 2014 : 		 Вокалист DESTRUCTION работает с музыкантами ACCEPT

8 ноя 2013 : 		 DESTRUCTION выступят с юбилейным шоу в Германии

26 сен 2013 : 		 KRISIUN присоединились на сцене к DESTRUCTION для исполнения VENOM

2 дек 2012 : 		 Три барабанщика на концерте DESTRUCTION

25 ноя 2012 : 		 Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания

13 ноя 2012 : 		 Новое видео DESTRUCTION

29 окт 2012 : 		 Оформление нового альбома DESTRUCTION

13 окт 2012 : 		 Видео с текстом от DESTRUCTION

5 окт 2012 : 		 Новая песня DESTRUCTION

29 сен 2012 : 		 Трейлер нового альбома DESTRUCTION

21 сен 2012 : 		 Трек-лист нового альбома DESTRUCTION

13 сен 2012 : 		 Трейлер обложки нового альбома DESTRUCTION

8 сен 2012 : 		 Превью нового трека DESTRUCTION

25 авг 2012 : 		 Детали нового альбома DESTRUCTION

8 авг 2012 : 		 Вокалисты SODOM, TANKARD на новом альбоме DESTRUCTION

6 авг 2012 : 		 Название нового альбома DESTRUCTION

7 июл 2012 : 		 Фронтмен DESTRUCTION: «Новый альбом будет более сильным»

10 июн 2012 : 		 Юбилейный альбом DESTRUCTION выйдет в ноябре

27 апр 2012 : 		 DESTRUCTION получили звезду в Эквадоре

8 янв 2012 : 		 DESTRUCTION начали работу над юбилейным альбомом

21 мар 2011 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

12 мар 2011 : 		 Видео с выступления DESTRUCTION

20 фев 2011 : 		 Новое видео DESTRUCTION

14 фев 2011 : 		 Новый альбом DESTRUCTION доступен для прослушивания

28 янв 2011 : 		 Новая песня DESTRUCTION

23 дек 2010 : 		 Трейлер к новому альбому DESTRUCTION

15 дек 2010 : 		 Новая песня DESTRUCTION

23 ноя 2010 : 		 Фронтмен DESTRUCTION о новом барабанщике

20 ноя 2010 : 		 Детали нового альбома DESTRUCTION

16 ноя 2010 : 		 Обложка нового альбома DESTRUCTION

7 июл 2010 : 		 Название нового альбома DESTRUCTION

11 июн 2010 : 		 DESTRUCTION на NUCLEAR BLAST RECORDS

10 мар 2010 : 		 DESTRUCTION расстались с барабанщиком

29 янв 2010 : 		 Дата выхода нового DVD DESTRUCTION

12 янв 2010 : 		 Трек-лист нового DVD DESTRUCTION

18 дек 2009 : 		 Обложка нового DVD DESTRUCTION

9 дек 2009 : 		 Трейлер нового DVD DESTRUCTION

21 окт 2009 : 		 Гитарист EVILE отыграл с DESTRUCTION на вечере памяти басиста группы

2 окт 2009 : 		 Новый трек от DESTRUCTION

11 сен 2009 : 		 DESTRUCTION наняли гитариста EVILE

1 сен 2009 : 		 Гитарист DESTRUCTION сломал палец

12 авг 2009 : 		 Первый семпл с нового концертного диска DESTRUCTION

31 июл 2009 : 		 Фронтмен DESTRUCTION выступил вместе с RAGE

3 июл 2009 : 		 Выход нового альбома DESTRUCTION отложен

24 июн 2009 : 		 Опубликован трек-лист нового альбома DESTRUCTION

13 июн 2009 : 		 Дата выхода нового концертного альбома DESTRUCTION

4 июн 2009 : 		 Опубликована обложка нового альбома DESTRUCTION

30 мар 2009 : 		 Украдена гитара DESTRUCTION

2 сен 2008 : 		 DESTRUCTION: заглавный трек нового альбома

31 янв 2007 : 		 DESTRUCTION: Видео 'Total Desaster' в сети

16 ноя 2006 : 		 Подробности о сборнике DESTRUCTION "Thrash Anthems"

5 сен 2006 : 		 DESTRUCTION: Запись "Best Of Classix" пройдет в этом месяце

10 май 2006 : 		 DESTRUCTION перезапишут старые хиты

17 апр 2006 : 		 Концерт DESTRUCTION в Эквадоре закончился массовым хаосом

27 сен 2005 : 		 DESTRUCTION опубликовали новое видео

29 авг 2005 : 		 DESTRUCTION: кадры из нового видео

13 авг 2005 : 		 DESTRUCTION определились с датой выхода альбома

30 июл 2005 : 		 DESTRUCTION: детали нового альбома

28 май 2005 : 		 DESTRUCTION: подробности работы над альбомом

29 апр 2005 : 		 Черновик новой композиции DESTRUCTION

10 ноя 2001 : 		 Destruction - новый барабанщик

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Новое видео DESTRUCTION

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"United By Hatred - The History Clip", новое видео группы DESTRUCTION, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Thrash Anthems II".

DESTRUCTION Release вЂњUnited By HatredвЂќ - The History Clip (Video)







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