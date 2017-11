сегодня



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ответил Суркову Владислав Сурков разместил на сайте телеканала Russia Today большое сообщение с цитатами из песни FIVE FINGER DEATH PUNCH "Wash It All Away". The Moscow Times посчитали, что его сообщение с цитатами из песни связано с выборами Дональда Трампа и нынешними сексуальными скандалами.



«9 ноября в Москве выступает группа 5FDP. Думаю, это лучший (наравне, впрочем, с Disturbed) современный американский метал-бенд.



Звучат музыканты классически, точнее, сверхклассически, потому что классикам жанра в их времена и не снились такие технологии звукоизвлечения, какие доступны сегодня их последователям.



Фронтмен с почти русским именем Айвен (Ivan) и умеренно неприличной на русский слух фамилией Муди (Мооdy) поёт мощно и доходчиво. Не знаю, как звучало то, что слышал Моисей «из облака, бури и мрака», не исключаю, что очень похоже.



Слова песен просты, но их умелое употребление доказывает, что и простыми словами при желании можно обойтись для выражения самых сильных чувств и обсуждения самых сложных тем.



Например, в одном из хитов под названием Wash it all away поётся приблизительно следующее: «Весь этот хаос и вся эта ложь — я ненавижу их», «Я загибаюсь здесь, я тут намусорил — может ли кто-нибудь смыть это всё?», «Я отказался от общества, от семьи... от демократии... от медиа... от морали... плевать, что вы думаете обо мне». И ещё: Done with all your hypocrisy («Со всем вашим лицемерием покончено») Далее можно почитать по этой ссылке».



Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory отреагировал на это сообщение, написав на Facebook:



«Мы просто рады быть сейчас в России. Накануне у нас было фантастическое шоу в Stadium Live. Энергетика толпы просто нереальная.



Мы любим наших русских поклонников так же сильно, как они любят нас... Они встречали нас в аэропорту по прилёте, колесят по Европе, США и даже по Южной Америке... Мы видим их лица и постоянно видим русско-американские флаги... Мы семья... Музыка объединяет.



Могу сказать, что между нами НЕТ ненависти, НЕТ никакой холодной войны. Так ДАВАЙТЕ не будем начинать.



Я рос, когда был железный занавес, и у меня есть реальные воспоминания о холодной войне. Даже тогда, когда коммунистическая медиапропаганда называла Америку "врагом", никто, я имею в виду, никто здравомыслящий, не верил в это. Мы любим американскую музыку, американскую культуру и американский народ. Мы понимаем разницу между пропагандой и реальностью.



Я как-то ехал с иранскими детьми в лифте, они фотографировались и сказали: "Пожалуйста, не верьте медиа. Они вам врут! Мы не ненавидим Америку!" И они пытались объяснить, что обычные (и, в особенности, молодые) люди так себя не ощущают.



Медиаресурсам нужно нести ответственность за свои слова — а выбирать только клики, ставя их выше мира, просто неприемлемо. Так что давайте оставим истерику и попытаемся наладить диалог».



Суркова называют «серым кардиналом» Путина. Он также писал тексты для группы АГАТА КРИСТИ.











