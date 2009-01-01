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*Five Finger Death Punch*



15 ноя 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ответил Суркову

10 ноя 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH вновь первые

1 ноя 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Новый сингл о жизни Ivan'a»

27 окт 2017 : 		 Сборник FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет зимой

27 окт 2017 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

17 окт 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH достигли соглашения с лейблом

8 окт 2017 : 		 Вокалистка IN THIS MOMENT присоединилась на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH

4 окт 2017 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 окт 2017 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH есть 16 песен

7 июл 2017 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

21 июн 2017 : 		 Видео полного выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

16 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграют бесплатное шоу в Тилбурге

15 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH продолжат тур без вокалиста IVAN'a MOODY

13 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о событиях в Тилбурге

13 июн 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH сыграли укороченный сет

7 июн 2017 : 		 Вокалист BAD WOLVES выступил с FIVE FINGER DEATH PUNCH

23 май 2017 : 		 Вокалист ALL THAT REMAINS присоединился на сцене к FIVE FINGER DEATH PUNCH

8 май 2017 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

12 апр 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH подали в суд на лейбл

2 янв 2017 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH завершили работу над альбомом

7 дек 2016 : 		 Сын вокалиста IRON MAIDEN выступил с FIVE FINGER DEATH PUNCH

4 дек 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили с PHIL'ом LABONTE

2 дек 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили с PHIL'ом LABONTE

29 ноя 2016 : 		 Фрагмент нового трека FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 ноя 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH сыграли укороченный сет из-за смерти матери вокалиста

3 ноя 2016 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 окт 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили золото

1 сен 2016 : 		 Профессиональное видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

30 авг 2016 : 		 Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

10 авг 2016 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Меня шокировала смерть Принса»

23 июл 2016 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

10 июн 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH в студии

26 май 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH нашли лейбл

23 май 2016 : 		 Гитариста FIVE FINGER DEATH PUNCH не раздражает YouTube

31 мар 2016 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH угодил в больницу

29 фев 2016 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 фев 2016 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили награду

18 дек 2015 : 		 Первые альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдут на виниле

17 дек 2015 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: «События в Париже поменяли подход к безопасности»

15 дек 2015 : 		 Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH отвечает на 25 "важных вопросов"

11 дек 2015 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об отмене выступления в Милане

1 дек 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH устроили минуту молчания

25 ноя 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH продолжат тур без PAPA ROACH

24 ноя 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт в Париже

22 ноя 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт в Милане

16 ноя 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отменили концерт во Франции

12 ноя 2015 : 		 Музыканты FIVE FINGER DEATH PUNCH о российских гастролях

4 ноя 2015 : 		 Басист FIVE FINGER DEATH PUNCH пожертвовал гитару

2 ноя 2015 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

8 окт 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH снимают видео

14 сен 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH стали вторыми в США

10 сен 2015 : 		 ROB HALFORD полюбил музыкантов FIVE FINGER DEATH PUNCH

18 авг 2015 : 		 Менеджер FIVE FINGER DEATH PUNCH о нападках на вокалиста

13 авг 2015 : 		 Жена вокалиста FIVE FINGER DEATH PUNCH подала на развод

24 июл 2015 : 		 Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH

1 июл 2015 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

17 июн 2015 : 		 Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 июн 2015 : 		 Новая песня FIVE FINGER DEATH PUNCH

9 июн 2015 : 		 Барабанщик FIVE FINGER DEATH PUNCH: «Мы не гордимся тем, что случилось в Мемфисе»

20 май 2015 : 		 Обложка нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 май 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH определились с синглом

12 май 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH очень довольны новым материалом

3 май 2015 : 		 Фрагмент нового трека FIVE FINGER DEATH PUNCH

8 апр 2015 : 		 По словам гитариста, FIVE FINGER DEATH PUNCH записали все инструменты

5 фев 2015 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH придумали название альбома

14 янв 2015 : 		 Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH выйдет в 2015

9 дек 2014 : 		 По словам ударника FIVE FINGER DEATH PUNCH, новые песни группы "более брутальны и динамичны"

22 окт 2014 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH нашел музыкантов для сольного альбома

1 окт 2014 : 		 Концерт FIVE FINGER DEATH PUNCH онлайн

11 сен 2014 : 		 У FIVE FINGER DEATH PUNCH готовы четыре песни

12 авг 2014 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

25 июл 2014 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH

8 июл 2014 : 		 Колыбельные от FIVE FINGER DEATH PUNCH

19 май 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH надеются, что начнут запись в декабре

2 апр 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Лондон

25 мар 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH получили награду в Швеции

24 мар 2014 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

9 мар 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Сингапур

3 мар 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Австралию

24 фев 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH: рассказ о визите в Австралию

12 фев 2014 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH планируют выпуск сингла

2 янв 2014 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH: "Бесстрашие - это невероятная сила"

7 дек 2013 : 		 ROB HALFORD исполнил песню 'Lift Me Up' с FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 окт 2013 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

13 сен 2013 : 		 Игровое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

11 сен 2013 : 		 Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 сен 2013 : 		 Дуэт FIVE FINGER DEATH PUNCH, IN THIS MOMENT доступен для прослушивания

4 авг 2013 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

12 июн 2013 : 		 Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH

7 июн 2013 : 		 Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH

6 июн 2013 : 		 Выход нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH отложен

15 май 2013 : 		 Видео с текстом от FIVE FINGER DEATH PUNCH & ROB HALFORD

14 май 2013 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH & ROB HALFORD: Новая песня

6 май 2013 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выпустят новый альбом в два этапа

4 май 2013 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH представили новую песню с ROB'ом HALFORD'ом

12 апр 2013 : 		 На новом альбоме FIVE FINGER DEATH PUNCH будут неожиданные гости

19 мар 2013 : 		 Фрагмент новой песни FIVE FINGER DEATH PUNCH

12 мар 2013 : 		 Новый альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH «готов на 65%»

15 янв 2013 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH хочет сохранить право на владение оружием

16 окт 2012 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

17 авг 2012 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

9 авг 2012 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH надеются начать запись в январе

22 июл 2012 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH об аресте вокалиста LAMB OF GOD

13 июн 2012 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 апр 2012 : 		 Акустика от FIVE FINGER DEATH PUNCH

15 мар 2012 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH выступили перед войсками в Кувейте

11 мар 2012 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH работают над идеями к новому альбому

29 фев 2012 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

18 фев 2012 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

17 янв 2012 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH заявил, что «восхищён» решением METALLICA выпустить “Lulu”

23 дек 2011 : 		 Вокалист FIVE FINGER DEATH PUNCH вспоминает о таинственном подарке

24 ноя 2011 : 		 Последний альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH доступен с новой обложкой

17 окт 2011 : 		 Видео с выступления FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 окт 2011 : 		 Две новые песни FIVE FINGER DEATH PUNCH

14 сен 2011 : 		 Подробности о новом альбоме FIVE FINGER DEATH PUNCH

12 сен 2011 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

2 сен 2011 : 		 Обложка нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

28 июл 2011 : 		 Новый сингл FIVE FINGER DEATH PUNCH

16 июл 2011 : 		 Название нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 июл 2011 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH отыграли первое шоу с новым басистом

22 июн 2011 : 		 Новый басист FIVE FINGER DEATH PUNCH

20 май 2011 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH о новом альбоме

1 май 2011 : 		 FIVE FINGER DEATH PUNCH официально подтвердили уход басиста

15 апр 2011 : 		 Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH о слухах об уходе MATT'a SNELL'a

29 сен 2010 : 		 Дебютный альбом FIVE FINGER DEATH PUNCH будет переиздан

15 июн 2010 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

30 окт 2009 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

31 авг 2009 : 		 Новое видео FIVE FINGER DEATH PUNCH

14 авг 2009 : 		 Трек-лист нового альбома FIVE FINGER DEATH PUNCH

5 авг 2009 : 		 Обложка нового диска FIVE FINGER DEATH PUNCH

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Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH ответил Суркову

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Владислав Сурков разместил на сайте телеканала Russia Today большое сообщение с цитатами из песни FIVE FINGER DEATH PUNCH "Wash It All Away". The Moscow Times посчитали, что его сообщение с цитатами из песни связано с выборами Дональда Трампа и нынешними сексуальными скандалами.

«9 ноября в Москве выступает группа 5FDP. Думаю, это лучший (наравне, впрочем, с Disturbed) современный американский метал-бенд.

Звучат музыканты классически, точнее, сверхклассически, потому что классикам жанра в их времена и не снились такие технологии звукоизвлечения, какие доступны сегодня их последователям.

Фронтмен с почти русским именем Айвен (Ivan) и умеренно неприличной на русский слух фамилией Муди (Мооdy) поёт мощно и доходчиво. Не знаю, как звучало то, что слышал Моисей «из облака, бури и мрака», не исключаю, что очень похоже.

Слова песен просты, но их умелое употребление доказывает, что и простыми словами при желании можно обойтись для выражения самых сильных чувств и обсуждения самых сложных тем.

Например, в одном из хитов под названием Wash it all away поётся приблизительно следующее: «Весь этот хаос и вся эта ложь — я ненавижу их», «Я загибаюсь здесь, я тут намусорил — может ли кто-нибудь смыть это всё?», «Я отказался от общества, от семьи... от демократии... от медиа... от морали... плевать, что вы думаете обо мне». И ещё: Done with all your hypocrisy («Со всем вашим лицемерием покончено») Далее можно почитать по этой ссылке».

Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH Zoltan Bathory отреагировал на это сообщение, написав на Facebook:

«Мы просто рады быть сейчас в России. Накануне у нас было фантастическое шоу в Stadium Live. Энергетика толпы просто нереальная.

Мы любим наших русских поклонников так же сильно, как они любят нас... Они встречали нас в аэропорту по прилёте, колесят по Европе, США и даже по Южной Америке... Мы видим их лица и постоянно видим русско-американские флаги... Мы семья... Музыка объединяет.

Могу сказать, что между нами НЕТ ненависти, НЕТ никакой холодной войны. Так ДАВАЙТЕ не будем начинать.

Я рос, когда был железный занавес, и у меня есть реальные воспоминания о холодной войне. Даже тогда, когда коммунистическая медиапропаганда называла Америку "врагом", никто, я имею в виду, никто здравомыслящий, не верил в это. Мы любим американскую музыку, американскую культуру и американский народ. Мы понимаем разницу между пропагандой и реальностью.

Я как-то ехал с иранскими детьми в лифте, они фотографировались и сказали: "Пожалуйста, не верьте медиа. Они вам врут! Мы не ненавидим Америку!" И они пытались объяснить, что обычные (и, в особенности, молодые) люди так себя не ощущают.

Медиаресурсам нужно нести ответственность за свои слова — а выбирать только клики, ставя их выше мира, просто неприемлемо. Так что давайте оставим истерику и попытаемся наладить диалог».

Суркова называют «серым кардиналом» Путина. Он также писал тексты для группы АГАТА КРИСТИ.

FIVE FINGER DEATH PUNCH Lyrics Used In Russian Editorial Criticizing The U.S.




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

Eversmann1991
15 ноя 2017, 17:20		Сурков не писал тексты для Агаты, он дал почитать свои стихи старшему Самолову, что в итоге вытекло в Полуострова.

YuryAntyaskin3
15 ноя 2017, 17:55		Всё правильно, единственный, кто писал что-то для Агаты - это Глеб Самойлов. Нет пути.


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