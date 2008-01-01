12 ноя 2017



Гитарист ZZ TOP присоединился на сцене к GUNS N' ROSES Гитарист ZZ TOP Billy Gibbons присоединился на сцене к GUNS N' ROSES в ходе выступления десятого ноября в Хьюстоне — видео доступно ниже.















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