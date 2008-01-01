13 ноя 2017



CHILDREN OF BODOM отправятся в студию в конце марта Финские металлисты CHILDREN OF BODOM собираются отправиться в студию в конце марта, чтобы начать запись своего нового альбома, который должен выйти в конце 2018 года. Альбом будет записан в собственной студии Danger Johnny в Хельсинки, где велась работа над двумя предыдущими релизами.















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