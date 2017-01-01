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Core 10
13 ноя 2017
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Видео с выступления CORE 10
16 сен 2017
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Новое видео CORE 10
28 апр 2017
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Оригинальный барабанщик KORN в деле с CORE 10
30 мар 2017
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Репетиционное видео CORE 10
12 мар 2017
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Оригинальный барабанщик KORN в CORE 10
13 ноя 2017
Видео с выступления
CORE 10
Видео с выступления CORE 10, которое состоялось десятого ноября, доступно для просмотра ниже.
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gravitgroove
13 ноя 2017, 21:29
команда людей, которые занимаются бесполезным занятием - пишут и исполняют музыку, обреченную затеряться в болоте подобной коричневой жижи и илового осадка. Тинейджеры никогда не станут идти вслед за пожиревшими долбоебами, не сумевшими перерасти возраст, собственно, самих тинейджеров - с точки зрения поведения и интеллекта - и без хорошей истории за их плечами, как это было у Korn, например. Не знаю, кому это надо.
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Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).