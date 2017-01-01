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*Core 10*



13 ноя 2017 : 		 Видео с выступления CORE 10

16 сен 2017 : 		 Новое видео CORE 10

28 апр 2017 : 		 Оригинальный барабанщик KORN в деле с CORE 10

30 мар 2017 : 		 Репетиционное видео CORE 10

12 мар 2017 : 		 Оригинальный барабанщик KORN в CORE 10

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|||| 13 ноя 2017

Видео с выступления CORE 10

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Видео с выступления CORE 10, которое состоялось десятого ноября, доступно для просмотра ниже.

CORE 10 Feat. Original KORN Drummer DAVID SILVERIA: Video Footage Of Orangevale Concert






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КомментарииСкрыть/показать 1 )

gravitgroove
13 ноя 2017, 21:29		команда людей, которые занимаются бесполезным занятием - пишут и исполняют музыку, обреченную затеряться в болоте подобной коричневой жижи и илового осадка. Тинейджеры никогда не станут идти вслед за пожиревшими долбоебами, не сумевшими перерасти возраст, собственно, самих тинейджеров - с точки зрения поведения и интеллекта - и без хорошей истории за их плечами, как это было у Korn, например. Не знаю, кому это надо.


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