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*Godflesh*



13 ноя 2017 : 		 Новая песня GODFLESH

31 окт 2017 : 		 Новая песня GODFLESH

11 окт 2017 : 		 Новый альбом GODFLESH выйдет осенью

30 сен 2014 : 		 Новый альбом GODFLESH доступен для прослушивания

18 сен 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

6 авг 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

3 июн 2014 : 		 Новый ЕР GODFLESH доступен для прослушивания

22 май 2014 : 		 Новая песня GODFLESH

8 май 2014 : 		 Новый ЕР GODFLESH выйдет в мае

1 фев 2014 : 		 Лимитированный винил GODFLESH

20 сен 2013 : 		 Новая песня GODFLESH

16 авг 2013 : 		 Новая песня GODFLESH выйдет с журналом Decibel

22 мар 2013 : 		 Вышел бокс-сет GODFLESH

12 дек 2012 : 		 Ремастированное издание GODFLESH "Hymn" выйдет в феврале

10 окт 2011 : 		 GODFLESH работают над новым материалом

6 дек 2010 : 		 GODFLESH работают над новым материалом

2 ноя 2010 : 		 Видео с выступления GODFLESH

25 июн 2010 : 		 Видео с выступления GODFLESH

8 май 2010 : 		 Переиздание GODFLESH выйдет с бонус-CD

12 фев 2009 : 		 Переиздание GODFLESH

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|||| 13 ноя 2017

Новая песня GODFLESH

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Британские пионеры индастриал-металла GODFLESH выпустят новый альбом "Post Self" 17 ноября на Avalanche Recordings на CD, виниле и в цифровом виде, а на аудиокассетах релиз будет доступен благодаря Hospital Productions.

Трек-лист "Post Self":

01. Post Self
02. Parasite
03. No Body
04. Mirror Of Finite Light
05. Be God
06. The Cyclic End
07. Pre Self
08. Mortality Sorrow
09. In Your Shadow
10. The Infinite End

Композицию "Be God" можно послушать ниже.

Listen To New GODFLESH Song 'Be God'








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КомментарииСкрыть/показать 2 )

СергейГоршенин
13 ноя 2017, 19:00		какой то слегка экспериментальный трэк

gravitgroove
13 ноя 2017, 21:39		по двум трекам вывод: это поворот в спектор альбомов типа Songs of hate and love и Us and Them, мне пока нравится


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