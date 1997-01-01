13 ноя 2017



Новая песня GODFLESH Британские пионеры индастриал-металла GODFLESH выпустят новый альбом "Post Self" 17 ноября на Avalanche Recordings на CD, виниле и в цифровом виде, а на аудиокассетах релиз будет доступен благодаря Hospital Productions.



Трек-лист "Post Self":



01. Post Self

02. Parasite

03. No Body

04. Mirror Of Finite Light

05. Be God

06. The Cyclic End

07. Pre Self

08. Mortality Sorrow

09. In Your Shadow

10. The Infinite End



Композицию "Be God" можно послушать ниже.









<a href="http://godflesh1.bandcamp.com/album/post-self">POST SELF by GODFLESH</a>



<a href="http://godflesh1.bandcamp.com/track/post-self-single">Post Self - single by GODFLESH</a>





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