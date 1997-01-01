Новая песня GODFLESH

Британские пионеры индастриал-металла GODFLESH выпустят новый альбом "Post Self" 17 ноября на Avalanche Recordings на CD, виниле и в цифровом виде, а на аудиокассетах релиз будет доступен благодаря Hospital Productions.
Трек-лист "Post Self":
01. Post Self
02. Parasite
03. No Body
04. Mirror Of Finite Light
05. Be God
06. The Cyclic End
07. Pre Self
08. Mortality Sorrow
09. In Your Shadow
10. The Infinite End
СергейГоршенин
gravitgroove
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