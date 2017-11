сегодня



Новое видео APOCALYPTICA на основе ДНК Финляндии Участник APOCALYPTICA Eicca Toppinen написал новое произведение, основанное на собранных генетиками по всей Финляндии фрагментам ДНК. Это часть новой кампании «Посети Финляндию» в честь векового юбилея независимости страны. Видео на "The Symphony Of Extremes - Born From Finnish DNA" доступно ниже.



















+0 -1



( 1 )

просмотров: 204