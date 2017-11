13 ноя 2017



Новый альбом BLAZE BAYLEY выйдет весной Blaze Bayley (IRON MAIDEN, WOLFSBANE) выпустит завершающую часть трилогии "Infinite Entanglement" второго марта, которая доступна на официальном сайте в трех вариантах: "Regular," "Membership" и "Ultimate Membership." В сочинении материала принимал участие Chris Appleton, а в качестве гостей в записи принимали участие вокалист FOZZY Chris Jericho, Luke Appleton (ICED EARTH bassist and ABSOLVA rhythm guitarist), Michelle Sciarrotta (choir/voice actor), Jo Robinson (choir), Mel Adams (choir), Liz Owen (backing vocals/choir), Aine Brewer (voice actor) и Rob Toogood (choir/voice actor).



В конце февраля стартует мировое турне "The Redemption Of William Black", в британской части которого примет участие FAITH IN GLORY, а начиная с первого апреля Luke Appleton (ICED EARTH, ABSOLVA) будет выступать с сольным акустическим шоу.















