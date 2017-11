13 ноя 2017



PEARL JAM записали новую песню PEARL JAM записали новую песню, получившую название "Obey The Law Of The Heart" для саундтрека к "Basmati Blues".









The group took most of 2017 off, getting together only to perform at their induction into the Rock And Roll Hall Of Fame last April. A documentary chronicling the group's two-night August 2016 stand at Chicago's Wrigley Field, titled "Let's Play Two", came out in late September.









