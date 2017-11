13 ноя 2017



IRON MAIDEN начнут с Эстонии IRON MAIDEN объявили даты летнего европейского тура "Legacy Of The Beast":



May

26 Saku Arena, Tallinn, ESTONIA *

28 Hartwall Arena, Helsinki, FINLAND *



June

01 Tele2 Arena, Stockholm, SWEDEN *

03 Dahls Arena, Trondheim Rocks, NORWAY

05 Royal Arena, Copenhagen, DENMARK *

07 Sweden Rock Festival, Solvesborg, SWEDEN

09 Rockavaria, Königsplatz, Munich, GERMANY

10 Expo Plaza, Hannover, GERMANY *

13 Waldbuhne, Berlin, GERMANY *

16 Firenze Rocks, ITALY

17 Novarock Festival, Nickelsdorf, AUSTRIA

20 Letnany Airport, Prague, CZECH REPUBLIC *

22 Graspop, Dessel, BELGIUM

24 Hellfest, Clisson, FRANCE

26 Geneva Arena, Geneva, SWITZERLAND *

28 Volt Festival, Sopron, HUNGARY

30 Messegelaende, Freiburg, GERMANY *



July

01 Gelredome, Arnhem, HOLLAND *

05 AccorsHotel Arena, Paris, FRANCE

09 San Siro Ippodromo, Milan, ITALY

10 Hallenstadion, Zurich, SWITZERLAND

13 Altice Arena, Lisbon, PORTUGAL

14 Wanda Metropolitano Stadium, Madrid, SPAIN

17 Piazza Dellà Unita D'Italia, Trieste, ITALY

20 Rockwave Festival, Athens, GREECE

22 Hills Of Rock, Plovdiv, BULGARIA

24 Zagreb arena, Zagreb, CROATIA

27 Tauron Arena, Krakow, POLAND

31 Metro Radio Arena, Newcastle, ENGLAND *



August

02 SSE Arena, Belfast, NORTHERN IRELAND *

04 Exhibition & Conference Centre, Aberdeen, SCOTLAND *

06 Manchester Arena, Manchester, ENGLAND *

07 Genting arena, Birmingham, ENGLAND *

10 O2 Arena, London, ENGLAND *















