Барабанщик METALLICA интервьюирует участников METALLICA Ведущий радиошоу "It's Electric!" Lars Ulrich пригласил в студию музыкантов METALLICA, чтобы вспомнить истории, связанные с рождением и записью материала "Master Of Puppets". Первая часть видео, записанного в Антверпене, доступна ниже. Помимо участников группы, Lars пригласил и Flemming'a Rasmussen'a и Michael'a Wagener'a.















Hangin’ with rock royalty in Antwerp... Flemming Rasmussen who co-produced “Master of Puppets” and Michael Wagener who mixed the album! pic.twitter.com/3KkrCUNt3n

— Lars Ulrich (@larsulrich) November 4, 2017









The awesome @Metallica Fleming and Our cheeky flag making another appearance #METUK460 pic.twitter.com/hPE1EUAitK

— METUK460? (@metuk460) November 5, 2017













просмотров: 1184