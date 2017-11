сегодня



Вышел альбом TRACY G Бывший гитарист DIO TRACY G и Miachel Beatty записали рождественский альбом "California Christmas".



Трек-лист:



"Enter The King"

"MCHNY"

"Thankful Christmas"

"We Three Kings"

"A Christmas Prayer"

"California Christmas"

"Merry Christmas Dear"

"California Lullaby"

"Joy To The World"









