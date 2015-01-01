Новый альбом ACT OF DEFIANCE доступен для прослушивания
"Old Scars, New Wounds", новый альбом группы ACT OF DEFIANCE, в состав которой входят бывшие участники MEGADETH Shawn Drover и Chris Broderick, а также бывший вокалист SCAR THE MARTYR Henry Derek Bonner и басист SHADOWS FALL Matt Bachand, доступен для прослушивания ниже.
artem2208
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