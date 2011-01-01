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GEEZER BUTLER о планах на будущее
GEEZER BUTLER в недавнем интервью Billboard рассказал, что «наслаждается пенсией».
«Я никуда не тороплюсь. Я много путешествую, осматриваю те места, где мы были всего день, и я хотел бы посмотреть всё более внимательно. Мы недавно поменяли дом, и я буду строить домашнюю студию, но это займёт годы. В следующем году посмотрю, буду ли возвращаться к музыке».
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