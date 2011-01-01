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*Geezer*



15 ноя 2017 : 		 GEEZER BUTLER о планах на будущее

5 окт 2016 : 		 GEEZER BUTLER продал дом

28 ноя 2013 : 		 GEEZER BUTLER, COREY TAYLOR, ZAKK WYLDE, CHARLIE BENANTE исполняют 'Fairies Wear Boots'

26 июл 2011 : 		 GEEZER BUTLER сказал, что AMY WINEHOUSE входила в число его «самых любимых музыкантов»

15 май 2011 : 		 GEEZER BUTLER работает над новым сольным диском

7 фев 2011 : 		 GEEZER BUTLER о Гэри Муре

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GEEZER BUTLER о планах на будущее

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GEEZER BUTLER в недавнем интервью Billboard рассказал, что «наслаждается пенсией».

«Я никуда не тороплюсь. Я много путешествую, осматриваю те места, где мы были всего день, и я хотел бы посмотреть всё более внимательно. Мы недавно поменяли дом, и я буду строить домашнюю студию, но это займёт годы. В следующем году посмотрю, буду ли возвращаться к музыке».

GEEZER BUTLER On Post-BLACK SABBATH Plans:



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