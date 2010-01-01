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Лидер SMASHING PUMPKINS выступил с защитой NICKELBACK Вокалист SMASHING PUMPKINS Billy Corgan выступил в защиту вокалиста NICKELBACK Chud'a Kroeger'a в программе "Joe Rogan Experience". После того, как ведущий поддел канадца, Corgan ответил:



«Я недостаточно хорошо знаком с их миром, но не думаю, что это плохо, если ты хочешь быть именно таким. Поп, лично для меня, основан на удовлетворении. Поп это порно, я повторял это много раз. Это порно, они просто пытаются тебя зацепить. Просто дело в том, как они это делают. Меня-то не особо парит, что они это делают. Я не из таких. Это просто не моё и всё. И я никогда таким не был».



Corgan также сказал, что Kroeger — «просто невероятный автор песен».















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