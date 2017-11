сегодня



Бывший вокалист FAITH NO MORE скончался от передозировки По сообщению TMZ, бывший вокалист FAITH NO MORE Чак Мосли, скорее всего, скончался от передозировки героином, так как рядом с телом был обнаружен шприц. Официальное токсилогическое заключение будет опубликовано через несколько недель.







