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EXHORDER возвращаются EXHORDER заключила соглашение с All Independent Service Alliance (AISA) и возвращается к активной деятельности в следующем составе: Vinnie LaBell, Kyle Thomas, Jason Viebrooks (HEATHEN), Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) и Sasha Horn (FORBIDDEN).



















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