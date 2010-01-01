Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*У гитариста METALLICA уже больше 500 идей [27]
*Гитарист DREAM THEATER: «Не ждите альбома раньше 2019-го» [24]
*IRON MAIDEN начнут с Эстонии [22]
*OZZY OSBOURNE объявил о прощальном туре [17]
*Видео с концерта STONE SOUR в Москве [14]
*
[= ||| все новости группы



*Exhorder*



16 ноя 2017 : 		 EXHORDER возвращаются

4 июл 2011 : 		 EXHORDER работают над новым материалом

14 апр 2011 : 		 EXHORDER взяли басиста THE VOID для концертных выступлений

24 мар 2011 : 		 EXHORDER о смерти басиста

24 мар 2011 : 		 CROWBAR о басисте EXHORDER

23 мар 2011 : 		 Умер басист EXHORDER

24 дек 2010 : 		 EXHORDER представили нового ударника

| - |
|||| сегодня

EXHORDER возвращаются

*
zoom
*
* *
EXHORDER заключила соглашение с All Independent Service Alliance (AISA) и возвращается к активной деятельности в следующем составе: Vinnie LaBell, Kyle Thomas, Jason Viebrooks (HEATHEN), Marzi Montazeri (ex-SUPERJOINT RITUAL, PHILIP H. ANSELMO & THE ILLEGALS) и Sasha Horn (FORBIDDEN).

EXHORDER Is Back! New Lineup, Shows Announced








Like!+1Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 2 )

HELLECTOR
16 ноя 2017, 15:35		Отлично!

R0ck_N_R0lla
16 ноя 2017, 15:41		Даладна! отличная новость


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 365

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
<font color=white>Hell<font color=blue>o<font color=red>ween</font></font></font> Рейтинг@Mail.ru

Rambler's Top100
1997-2017 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом